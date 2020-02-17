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نائب محافظ الدقهلية يناقش تطوير منطقة سندوب القديمة وإنشاء برج لسكان المجزر

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:20 م
نائب محافظ الدقهلية يناقش تطوير منطقة سندوب القديمة وإنشاء برج لسكان المجزر جانب من الاجتماع
الدقهلية فريق المحافظات

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عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا باللجنة الدائمة المشكلة لمتابعة ملف تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، والتى يتم تطويرها من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وناقش الشيخ، خلال الاجتماع خطوات الطرح والإسناد لتطوير منطقة سندوب القديمة والمنطقة الواقعة بين شارع الجلاء ومحمد فتحى والسيد سليم والثانوية ووجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأعمال والبدء فى التنفيذ.

كما ناقش نائب المحافظ إنشاء برج الجلاء لنقل سكان عمارات المجزر إليه كمرحلة أولى ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بمدينة المنصورة ومنها إعادة بناء عمارات المجزر على مراحل متتالية.

كما قام الشيخ بمناقشة سير العمل بمنطقة "عزبة جاد والمريسى ومنطقة وابور النور وأبو عطيه" بمدينة بلقاس ووجه بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة وإعداد خطط العمل لإرسالها لصندوق تطوير المناطق العشوائية للبدء فى أعمال الطرح لتنفيذ تطوير هذه المناطق.

حضر الاجتماع المهندسة هبة صلاح الدين رمضان مدير وحدة تطوير المناطق العشوائيات بالمحافظة والمهندسة سماح المحمدى مدير إدارة التخطيط العمرانى والمهندسة مى عبدالرازق مدير إدارة الشئون الهندسية والمهندسة شيماء صديق وكيل إدارة المرافق بالمحافظة وثروت فتوح مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وبدر مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.

يذكر بأن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرر إجراء التحقيقات مع 527 من المتغيبين والمنصرفين من العمل بدون تصريح من الاطباء والعاملين بعدد من المستشفيات بنطاق المحافظة شملت مستشفيات دكرنس والمطرية وشربين والمنصورة والمنزلة والجمالية والسنبلاوين وذلك لتغيبهم عن العمل بدون عذر ولترك محل العمل قبل المواعيد الرسمية، وقد وجه المحافظ لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال كافه المخالفات وإجراء التحقيقات مع جميع المخالفين ووجه لسرعة التنسيق فيما بين مديرية الصحة والوحدات المحلية التى فى نطاقها المستشفيات المشار اليها للعمل على تلافى كافة ملاحظات المرور الميدانى.

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