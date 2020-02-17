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موجز الحوادث.. مؤتمر صحفى للوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج "الجيزة وملوى" غدا

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:01 م
موجز الحوادث.. مؤتمر صحفى للوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج "الجيزة وملوى" غدا الهيئة الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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نشر قسم الحوادث بموقع اليوم السابع اليوم الاثنين، عددا من الأخبار بفعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

-بعد تحقيق «صوت الأمة».. مجلس الدولة يصدر حكمًا نهائيًا بإلغاء المواصفة القياسية لبودرة "طفايات الحريق"

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا باتًا، ضد وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بإلغاء قرار الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وإلغاء المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ما طرأ عليها من تعديل بالمواصفة رقم 734 لسنة 2013.

طفايات
طفايات

 

-المصنفات تحرر 3 محاضر لشاكوش وعمر كمال بسبب "بنت الجيران" ليلة عيد الحب

حررت مأمورية الضبط القضائى بالرقابة على المصنفات الفنية 3 محاضر لكل من مطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، وذلك لقيامهما بغناء أغنية "بنت الجيران" دون الحصول على موافقة المصنفات على كلمات الأغنية والغناء فى استاد القاهرة ليلة الاحتفال بعيد الحب بدون ترخيص فضلا عن التحريض على الفسق والفجور وتضمن كلمات الأغنية كلمات عن الحشيش والخمور، كما تم تحرير محضرين ضد الفنان أحمد شيبة لقيامه بالغناء فى استاد القاهرة دون ترخيص واستخدام كلمات دون العرض على المصنفات الفنية.

حسن شاكوش
حسن شاكوش

 

- مؤتمر صحفى للوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج "الجيزة وملوى" غدا

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيان لها إنها ستعقد غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهرا بمقرها مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج الجولى الأولي من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب لدائرتي قسم الجيزه ومركز ملوي بالمنيا، وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، تظلما من أحد المرشحين  بدائرة الجيزة والذى تضمن شقين على نتائج اللجان الفرعية والعامة والطعن فى النتائج ووجود مخالفات فى العملية الانتخابية ، بحسب ما جاء فى طعن المرشح.

الهيئة الانتخابات
الهيئة الانتخابات

 

- السجون توافق على نقل 21 نزيلا بالقرب من محل إقامتهم مراعاة للبعد الإنسانى

وافق قطاع السجون على نقل 21 من نزلاء السجون، وذلك بالقرب من محال إقامة ذويهم ولرفقة ذويهم بالسجون المختلفة مراعاة للبعد الإنسانى، ويأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى للنزلاء تمهيدًا لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة العقوبة، ويذكر أن قطاع السجون وجه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى منطقة السجون ومراكز وأقسام الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء والمحتجزين.

سجناء
سجناء

 

- العثور على جثة لص كابلات كهربائية داخل تروسيكل بطريق العين السخنة القطامية

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، على جثة لص داخل تروسيكل لقى مصرعه، أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية بطريق العين السخنة بمنطقة القطامية، وحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده تمكن قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية، اثناء مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط تروسيكل بدون لوحات معدنية  قيادة "عامل"- مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وعُثر بصندوقه الخلفى على جثة والد العامل مصاب بحروق متفرقة.

جثة
جثة

 

النقض تحجز طعون المتهمين فى "أحداث شغب عابدين" للحكم بجلسة 2 مارس

حجزت محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعون 105 مدانين بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم وتراوحت بين الحبس سنة  و3 سنوات، للحكم بجلسة 2 مارس المقبل، حيث كانت محكمة النقض في جلسة سابقة ، قررت إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضى، وكانت المحكمة برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية كل من، المستشارين النجار توفق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد انيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحي ومحمد صلا .أجلت نظر الطعون الجلسة السابقة لضم المفردات.

النقض
النقض

 

 

 

 

 


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