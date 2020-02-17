مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:20
موعد صلاة المغرب 5:45
ميعاد صلاة العشاء 7:02
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:23
توقيت صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:03
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:15 م
ميعاد صلاة المغرب 41: 5 م
توقيت صلاة العشاء 6:58 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:54 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:10
توقيت صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:59 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
توقيت صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 6:58
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:30 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
ميعاد صلاة العشاء 7:32 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:31 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
توقيت صلاة العشاء 7:31 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
ميعاد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:03 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:52
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:05 م
موعد صلاة المغرب 5:32
موعد صلاة العشاء 6:48 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:33 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
توقيت صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
توقيت صلاة الظهر 12:42 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:33
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
توقيت صلاة المغرب 5:38 م
مواقيت صلاة العشاء 6:56 م
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة