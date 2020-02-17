مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:07 ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:20

موعد صلاة المغرب 5:45

ميعاد صلاة العشاء 7:02

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:12 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:23

توقيت صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:03

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:15 م

ميعاد صلاة المغرب 41: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:58 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:54 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:10

توقيت صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:51 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:59 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

توقيت صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 6:58

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:30 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

موعد صلاة المغرب 6:22 م

ميعاد صلاة العشاء 7:32 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:31 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:20 م

توقيت صلاة العشاء 7:31 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 5:03 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

ميعاد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:03 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:52

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:05 م

موعد صلاة المغرب 5:32

موعد صلاة العشاء 6:48 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:33 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

توقيت صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:40 ص

توقيت صلاة الظهر 12:42 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

توقيت صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:33

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:13 م

توقيت صلاة المغرب 5:38 م

مواقيت صلاة العشاء 6:56 م