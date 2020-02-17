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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
موعد صلاه الفجر 5:07   ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:20
 
موعد صلاة المغرب 5:45
 
ميعاد صلاة العشاء 7:02
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:14
 
موعد صلاة العصر 3:23
 
توقيت صلاة المغرب 5:48 م
 
موعد صلاة العشاء 7:07 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
موعد صلاة الفجر 5:03
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
 
موعد صلاة العصر 3:15 م
 
ميعاد صلاة المغرب 41: 5 م
 
توقيت صلاة العشاء 6:58 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
موعد صلاة الفجر 4:54 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:57
 
موعد صلاة العصر 3:10
 
توقيت صلاة المغرب 5:36 م
 
موعد صلاة العشاء 6:51 م
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان
 
موعد صلاة الفجر 4:59 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
 
موعد صلاة العصر 3:18 م
 
توقيت صلاة المغرب 5:45 م
 
موعد صلاة العشاء 6:58
 
 
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
 
مكة
 
موعد صلاة الفجر 5:30 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
 
موعد صلاة العصر 3:53 م
 
موعد صلاة المغرب 6:22 م
 
ميعاد صلاة العشاء 7:32 م
 
 
المدينة المنورة
 
موعد صلاة الفجر 5:31 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
 
موعد صلاة العصر 3:51 م
 
موعد صلاة المغرب 6:20 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:31 م
 
 
الرياض
 
موعد صلاة الفجر 5:03 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
 
موعد صلاة العصر 3:23 م
 
ميعاد صلاة المغرب 5:52 م
 
موعد صلاة العشاء 7:03 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
موعد صلاة الفجر 4:52
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
 
ميعاد صلاة العصر 3:05 م
 
موعد صلاة المغرب 5:32
 
موعد صلاة العشاء 6:48 م
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
موعد صلاة الفجر 5:33 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
 
موعد صلاة العصر 3:52 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:18 م
 
موعد صلاة العشاء 7:32 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:42 م
 
موعد صلاة العصر 3:47 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
 
موعد صلاة العشاء 7:33
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
توقيت صلاة الفجر 5:00 ص
 
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
 
توقيت صلاة المغرب  5:38 م
 
مواقيت صلاة العشاء 6:56 م
 
 
 

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