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منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجمات الإرهابية فى مالى

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:50 ص
منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجمات الإرهابية فى مالى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف العثيمين
جدة /أ ش أ/

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أدانت منظمة التعاون الإسلامى بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التى شهدتها قرى أوجوساجو وبينتيا، وموندورو وسط مالى، وأودت بحياة 40 شخصا بينهم تسعة جنود وإصابة آخرين. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وإلى مالي، حكومةً وشعبًا.

كما جدد العثيمين موقف المنظمة المبدئى والراسخ ضد جميع أشكال ومظاهر العنف والتطرف والإرهاب.

وكانت قد رحبت منظمة التعاون الإسلامى بالتقرير الذى أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول إعداد قاعدة بيانات عن الشركات التجارية التى تقوم بنشاطات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وعدته خطوة مهمة تسهم فى حماية حقوق الشعب الفلسطينى وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت المنظمة أن جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس، تشكل انتهاكاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، داعية فى هذا الصدد الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة لا سيما مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وضمان التزام كل الشركات بوقف نشاطاتها التى تسهم فى ترسيخ منظومة الاحتلال الإسرائيلى وسياساته الاستيطانية غير الشرعية، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التى تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

 


منظمة التعاون الإسلامى

مالى

هجمات ارهابية

يوسف العثيمين

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