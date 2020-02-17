أعلنت السلطات فى بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، مقتل 24 شخصا وإصابة عشرة آخرين فى هجوم لمسلحين على كنيسة ببلدية بوندورى، وقال عمدة البلدية سيهانرى أوسانجولا بريجادى- وفقا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية- إن قرابة 20 مسلحا فتحوا النيران على المواطنين قرب الكنيسة الكائنة بقرية (بانسي)، ونهبوا عددا من المحال القريبة، واختطفوا ثلاثة أشخاص أجبروهم على مساعدتهم في نقل المسروقات، لافتا إلى أن قس الكنيسة بين القتلى.
ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول أمني قوله إن المسلحين أضرموا النيران في الكنيسة بعدما فتحوا النيران على مواطنين مسلمين ومسيحيين.
يذكر أن أكثر من 1300 مدني لقوا مصرعهم في هجمات مسلحة في بوركينا فاسو، العام الماضي، فيما تسبب انعدام الأمن في تفاقم الأزمة الإنسانية إذ نزح أكثر من 760 ألف شخص داخليا بسبب الصراعات.
وكان حاكم منطقة الساحل فى بوركينا فاسو الكولونيل سالفو كابوريه كشف، عن العثور على 5 جثث، بينها جثتا قس ونجله، بشمال البلاد، وقال الكولونيل كابوريه فى بيان ـ أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، السبت، إن جماعة إرهابية اقتحمت مدينة سيبا فى إقليم ياهجا وهاجمت منزلين الثلاثاء الماضى، ما أدى إلى مقتل شخص واحد واختطاف سبعة أشخاص آخرين إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى.
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