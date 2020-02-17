محافظ كفر الشيخ : طعمنا 499 ألف و83 طفلاً من بينهم سوريين خلال يومين

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أنه تابع لليوم الثاني على التوالي أعمال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين " المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل، في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، ل " اليوم السابع " ، تم تطعيم 499 ألف و83 طفلاً مصرياً من بينهم 24 طفلاً سورياً ، موكداً أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستكون في جميع ربوع المحافظة، لافتا إلى أن التطعيم في سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة‪.

ومن جانبها قالت الدكتورة سوسن سلام، أن مديرية الشئون الصحية استعدت لانطلاق الحملة من خلال إعداد فرق طبية ثابتة وأخرى متحركة للانتقال من منزل لمنزل خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، لافتة أن الحملة تستهدف 539 ألفًا و131 طفلًا، وذلك خلال 11 إدارة صحية، 230 وحدة صحية، موضحة أن التطعيم سيتم بمعرفة 1084 فريقًا طبيًا مدربًا وبإشراف أكثر من 270 مشرفًا.

من ناحية أخرى قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع مستشفى بلطيم المركزي، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ،وما تضمه من العيادات الخارجية، وعيادات الأنف والأذن، والعلاج الطبيعي، و الأسنان، و الأطفال، وقسمي الطوارئ والاستقبال، والتعقيم المركزي، ومطبخ المستشفى، ووحدة الغسيل الكلوي، والتي تضم 37 ماكينة، و79 حاله مترددة، والحضان والذي يضم 20 حضان، فضلا عن تفقده قسمي العناية المركزة، والنساء والتوليد، وصيدلية المستشفى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه على عمل حصر بالعمليات لكل تخصص، واسم الطبيب، وميعاد العملية، وتعميم ذلك على جميع غرف العمليات بمستشفيات المحافظة ، كما وجه مدير مستشفى بلطيم المركزي، ومدير التعليم الفني، بإنشاء المظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين المترددين على المستشفى، واستغلال وتنمية مهارات الطلاب.

وقال محافظ كفر الشيخ ،أنه استمع إلي شكاوي أحد المواطنين، والتي تضمن مشكلة الحرفين بالمدينة، فكلف رئيس المركز والمدينة، بعمل تقرير لتلك المشاكل وعددهم 555 ورشة مختلفة، ووجه بعمل حصر عدد الشاغلين الفعليين بالوضع القانوني ومستحقاتهم المالية، بالإضافة إلي الحالات التي يتم نقلها مع عمل فحص لوضعها القانوني حتي يتم ادخال جميع المرافق للشغالين والعرض.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفادي السلبيات التي وجدها في مدرسة فوده الإبتدائية ببلطيم وقرر تكريم بشري محمد عطية، مدرسة رياض الأطفال، لجهودها المبذولة وعطاءها المستمر في رعاية الطلاب، وذلك في بداية لقاء المواطنين بديوان عام المحافظة، والذي يعقد يومي 15 و 30 من كل شهر.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه وجه بتنمية قدرات الطلاب، وتوسيع مداركهم من خلال الأنشطة التعليمية المختلفة، و توعية الطلاب بطرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية، بالتعاون مع مسئولي مديرية الصحة بالمحافظة، خاصةً ان هناك دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية تم تفعيله على موقع المديرية.

كما أكد محافظ كفر الشيخ، على تفعيل مجموعات التقوية بعد نهاية اليوم الدراسي علي مستوي مدارس المحافظة، بناءً علي اختيار الطلاب للمدرسين، موجها بتنمية قدرات الطلاب، وتوسيع مداركهم من خلال الأنشطة التعليمية المختلفة.