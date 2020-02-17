محافظ المنوفية يستجيب لأهالى شرانيس بتوصيل الصرف الصحى لهم ويقرر إزالة التعديات

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية رؤساء مراكز شبين الكوم وبركة السبع بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المواطنين المتعديين على قطع أرض أملاك، مؤكداً على أنه لاتهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفين والمتعديين على أملاك الدولة، جاء ذلك خلال لقائه اليومية بالمواطنين بالديوان العام.

كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحى بعمل اللازم حيال تضرر أهالى المنطقة الواقعة من نقطة شرانيس حتى المصرف على الطريق الرئيسى المرصوف 72 والتابعة لمركز ومدينة قويسنا من تكاليف توصيل خدمة الصرف لمنازلهم وكذا رد الشيء لأصله وذلك طبقاً للوائح والقانون.

ووافق المحافظ على نقل مدرسة الأمل من المنطقة السادسة بمدينة السادات إلى مقرها الجديد بالمنطقة الثانية أسوة بمدرسة التربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك مراعاة لمصلحة الطلاب ولرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

وفى ذات السياق أحال المحافظ طلب مواطن يتضرر من عدم تجديد انتدابه من إدارة الشهداء البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمنوفية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص إلى مديرية الطب البيطرى لإبداء الرأى مع مراعاة المصلحة العامة، هذا ووجه رئيس حى غرب لاتخاذ اللازم بإيقاف رخصة أحد الكافيتريات بمدينة شبين الكوم لحين إنهاء النزاع القضائى بين المالك والمستأجر .

ووجه محافظ المنوفية إدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام بسرعة عمل مذكرة تفصيلية عن أسباب شكوى عدد من المواطنين يتضررون من عدم إنهاء إجراءات التقسيم لقطع الأرض الخاصة بهم بقرية مليج مركز شبين الكوم مع العرض علية لإتخاذ اللازم، وأحال شكوى مواطن إلى إدارة الشئون القانونية بالديوان يتضرر من صدور قرار جزاء له لفحصها والعرض عليه .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالاهتمام بالأصول الغير المستغلة بنطاق المحافظة ووضع تصور كامل لاستغلالها وبحث إمكانية الاستفادة القصوى منها بما يحقق النفع العام، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة وتعظيم الاستفادة من موارد الموازنة والتفكير خارج الصندوق . يأتى هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين السابق.

حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

ووجه المحافظ بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بشأن خطة الرصف و الإنارة ورفع كفاءة الطرق كل فى نطاقه بالتنسيق مع مديرية الطرق، مع وضع تصور لإمكانية التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجميع القمامة من المنازل للحد من انتشارها.

كما وجه بسرعة التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لشكواهم وخاصة بقطاع الصرف الصحى بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على التواجد الميدانى المستمر بالشارع وسرعة رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة والتعامل الفورى معها حفاظاَ على المظهر الحضارى للمحافظة .

وفى نهاية الاجتماع أشاد المحافظ بمستوى الأداء فى ملف إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة وموجهاً بتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام ومنع إهدار حق الدولة.



اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية



اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية