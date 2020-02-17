محافظ المنوفية: تحرير 537 محضر تموينى ضد المخابز والأسواق والمستودعات

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 7 فبراير 2020 وحتي 13 فبراير الحالى،أسفرت عن تحرير 146 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات،و197 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار والصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا بدون ترخيص،و194 محضر مواد بترولية.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها،تحرير محضر جنح رقم 159 لسنة 2020جنح أشمون ضد صاحب مستودع أسمنت والتحفظ علي 20 طن أسمنت لحيازته سلعة مجهولة المصدر،وتحرير محضر جنحة رقم 160 لسنة 2020 جنح أشمون ضد مجهول لحيازته دقيق بلدي إستخراج 82 % محظور تداوله.

كما تم تحرير محضر جنحة رقم 164 لسنة 2020 جنح قويسنا ضد صاحب محل أدوات كهربائية والتحفظ علي 5 شفاط كهرباء لحيازته سلع مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضرين جنحة رقم 238،248 لسنة 2020 جنح أشمون ضد صاحب مخبز بلدي لوجود 4 شيكارة دقيق بلدي رصيد زيادة بالمخبز ، ووجود 2 شيكارة دقيق بلدي رصيد زيادة بمخبز آخر،وتحرير محضر رقم 163 لسنة 2020 ضد مجهول بناحية البرانية بمركز أشمون لتجميعه عدد 10 شيكارة دقيق بلدي مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداولها بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء.

وشدد محافظ المنوفية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

كما شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز والت أسفرت الحملة عن تحرير77 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار،ومستودعات غاز،28 محضرا لاصحاب المخابز لمخالفة المواصفات،24محضر لاصحاب المستودعات،18محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية،وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية،والمقدم أيمن رزق رئيس مباحث التموين،تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه يتم تحرير ممايقرب 2500 مخالفة تموينية شهرية وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة. وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن،ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين،عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص،ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء،ومراقبة الاسواق يوميا. وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية،على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية. وأوضح كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم. وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق. وكانت مديرية التموين قد شنت حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 3 وحتي 9 يناير الحالي، أسفرت عن تحرير491 محضر تمويني تنوع بين 158 محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وتجميع الدقيق البلدي لبيعه بالسوق السوداء، و192 محضر لمحطات ومستودعات المواد البترولية وكذا 141 محضر للمحلات التجارية والأسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وأشار وكيل وزارة التموين بانه تم ضبط 56 شكارة دقيق بلدي استخراج 82% مخصص لإنتاج المخابز البلدية بمراكز الباجور وشبين الكوم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء والتربح. وأكد المحافظ علي أتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان جودة الرغيف المدعم والتأكيد علي إتباع كافة إجراءات السلامة حفاظًا علي صحة المواطنين. وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.



