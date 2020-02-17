وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد زار مينسك عاصمة بيلاروسيا ،مؤخرا والتقى الرئيس البيلاروسي .

وصرح بأن الجانب الأمريكي مستعد لتعيين سفيرا له لدى بيلاروسيا في المستقبل القريب ، مضيفا أن واشنطن ترى تحسنا فى وضع حقوق الإنسان وتطور الديمقراطية فى بيلاروسيا . 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من زيارة بومبيو إلى مينسك، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة واستقلال واستقرار وازدهار بيلاروسيا ، وتأكيد الرغبة في تطبيع العلاقات الثنائية.

وتعتبر بيلاروسيا الحليف الأقرب لروسيا فى الساحة "السوفيتية " السابقة ، ولذلك تنظر (موسكو ) بعين الريبة لتحسين العلاقات بين )مينسك ) و(واشنطن) .
يُذكر أن خلافا اشتعل مؤخرا بين كل من : (مينسك ) و(موسكو) حول أسعار النفط الروسي ، حيث هدد الرئيس البيلاروسي بالبحث عن مصادر أخرى لتزويد بلاده بالنفط بسبب الأسعار الروسية المبالغ فيها . 