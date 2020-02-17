متأفورش فيه.. اعرف زيادة الكالسيوم في الدم ممكن تعمل ايه؟

كتبت نهير عبد النبى

"تعبان أو ضعفان أو مش مركز يبقى لازم كبسولات الكالسيوم"، هي الجملة التي يرددها الكثيرون دائما فالكالسيوم من أهم العناصر في جسم الانسان وهو الذى يساعد على بناء العضلات والعظام وتعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض ولكن الافراط في أي شيء يسبب مخاطر كثيرة، لذلك يجب عدم تناول أي أدوية أو مكملات غذائية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، فتناول جرعات زيادة من الكالسيوم تؤثر على صحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن أبرز المخاطر التي يسببها زيادة الكالسيوم في الدم هي:

أضرار زيادة الكالسيوم في الجسم



1:زيادة الكالسيوم في الدم يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى كما يؤثر على صحتها ويسبب الالتهاب الشديد بها، وقد يعرضك للفشل الكلوى.

2:زيادة الكالسيوم يؤثر على صحة العظام والعضلات والمفاصل ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3:زيادة الكالسيوم في الدم تسبب اضطرابات شديدة في الجهاز العصبى وتسبب الارتباك والخوف الشديد والتوتر.

4: يؤثر زيادة الكالسيوم في الدم على صحة القلب والأوعية الدموية ويسبب زيادة في معدلات ضغط الدم.

5:يؤثر على صحة الجهاز الهضمى ويسبب التهاب المعدة والحرق الشديد والحموضة ويزيد من الغثيان والقئ والامساك، كما يؤثر على صحة البنكرياس.

6:زيادة الكالسيوم يسبب العطش المستمر والتبول المتكرر.

7:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد في الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود مع الشعور الدائم بالخمول والنعاس.

8:الاكتئاب والقلق الشديد من الحالات التي يسببها زيادة الكالسيوم في الدم.

9:يؤثر على ضغط الدم ويسبب ارتفاع شديد به ، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفع بأجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من نسبة الكالسيوم في الدم.

وهناك أسباب مختلفة تؤدى لزيادة الكالسيوم في الدم وهى:

أسباب زيادة الكالسيوم في الدم



1:قد يكون زيادة الكالسيوم ناتجة عن فرط نشاط الغدة الدرقية.

2:الإصابة بالأمراض السرطانية تسبب زيادة في نسبة الكالسيوم في الدم.

3:العوامل الوراثية تلعب دور كبير في الإصابة بزيادة الكالسيوم في الدم.

4:الأثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب زيادة الكالسيوم في الدم.