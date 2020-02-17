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لو كنت مدخن.. 10 أغذية تخلصك من النيكوتين وأضرار التبغ المسببة لأمراض القلب

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:30 م
لو كنت مدخن.. 10 أغذية تخلصك من النيكوتين وأضرار التبغ المسببة لأمراض القلب الجزر يخلصك من النيكوتين
كتبت أمل علام

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التدخين من بين الأسباب الرئيسية للأمراض بسبب عادات نمط الحياة السيئة، تقول مجلة علم النفس والصحة، أن تدخين التبغ هو أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، والشىء المحزن، أن المدخنين غالباً ما يعترفون بالأضرار التي يلحقونها بأجسامهم وقد يبلغون عن رغبتهم في إيقافها، مع الاستمرار في التدخين، وذلك لأن النيكوتين الموجود في السجائر يولد رغبة قوية في التدخين الذي يغلب على كل المشاعر الأخرى المناهضة للتدخين.

 إذا كان الشخص مدمنًا على استهلاك النيكوتين، فمن الصعب جدًا أن يتوقفوا عن ذلك فجأة، نتيجة لذلك، يتراكم النيكوتين في جسمنا بكمية كبيرة ويسبب العديد من الأمراض المزمنة، ويحتل السرطان في أعلى القائمة، في مثل هذه الحالات، يعد إخراج النيكوتين من الجسم أمرًا مهمًا للغاية لمنع خطر الأمراض المرتبطة بالتدخين مثل سرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوي، وأمراض القلب التاجية جنبًا إلى جنب مع خطر الصمم والسكتة الدماغية وآلام الظهر والعمى.

هناك العديد من الأطعمة الصحية التي تساعد على طرد النيكوتين من الجسم، هذه الأطعمة متوفرة بسهولة في السوق وهي:

البرتقال
البرتقال

 1. البرتقال..

 تعيد هذه الفاكهة فيتامين  Cالمفقود فى جسمنا بسبب التدخين، مما يساعد أيضًا على زيادة التمثيل الغذائي لدينا. 

الزنجبيل
الزنجبيل

2. الزنجبيل..

 يساعد في علاج العديد من الأعراض غير المرغوب فيها الناجمة عن تدخين النيكوتين،  الزنجبيل فعال جدا في تقليل الرغبة الشديدة في النيكوتين.

الجزر
الجزر

 3. الجزر..

 يساعد وجود فيتامين A و C و B و K في الجزر على تقوية نظام الدفاع في الجسم ومنع تلف الأعصاب والجلد الناتج عن التدخين.

الليمون
الليمون

 4. الليمون..

 يساعد هذا العنصر في علاج خلايا الجلد التالفة، ويعزز المناعة بسبب وجود فيتامين C، وحامض الستريك، كما أنه يساعد على محاربة أعراض التدخين غير المرغوب فيها.

البروكلى
البروكلى

 5. البروكلي..

 يحتوى على فيتامين B5 وفيتامين C هذه المركبات تساعد على تنظيم العديد من عمليات الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتي تساعد على طرد النيكوتين من الجسم، كما أنه يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

التوت البرى
التوت البرى

6. التوت البري..

 يشار إلى أنه أفضل بديل للسجائر، حيث يساعدون في منع الرغبة الشديدة في تناول النيكوتين، فهو جيد لأولئك الذين يحالون الإقلاع عن التدخين.

الكيوى
الكيوى

 7. الكيوى..

هذه الفاكهة مليئة بالفيتامينات مثل A و C و  E  يساعد استهلاك الكيوي على استعادة مستويات هذه الفيتامينات المفقودة بسبب التدخين ويخرج النيكوتين من الجسم. أيضا، يساعد الكيوي على محاربة الاكتئاب.

تناول السبانخ
تناول السبانخ

 8. السبانخ..

 يساعد وجود حمض الفوليك، وفيتامين B9 فى السبانخ في الحفاظ على نمط النوم الطبيعي للمدخنين، وكذلك يساعد في مكافحة أعراض انسحاب النيكوتين.

الخضروات
الخضروات

 9. الخضروات الصليبية..

 مثل الكرنب، البروكلي، والقرنبيط يعتبر جيد لطرد النيكوتين من الجسم، بسبب وجود مضادات الأكسدة والإيزوسيانيت في هذه الخضراوات الخضراء.

10.الرمان..

تساعد هذه الفاكهة المدهشة على تحسين عدد خلايا الدم الحمراء التي تنخفض بسبب النيكوتين، كما أن خاصية الرمان المضادة للأكسدة تساعد على التخلص من سموم الجسم.


النيكوتين

اغذية تخلصك من النيكوتين

10 اغذية تخلصك من النيكوتين

الكرنب

الجزر

البروكلى

التبغ

التدخين

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