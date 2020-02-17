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كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية تكرم الزميلين كريم عبد السلام ومحمد ثروت

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:22 م
كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية تكرم الزميلين كريم عبد السلام ومحمد ثروت اكاديمية اليوم السابع

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كرمت كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية للنقل البحرى  والتكنولوجيا بالقرية الذكية ، الكاتب الصحفى كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع و الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية اليوم السابع فى حضور الاعلامية القديرة عزة محيى الدين والدكتور حازم ابو السعود مدير عام المذيعين بالتليفزيون.

و قدمت الدكتورة حنان يوسف عميد الكلية الشكر لمؤسسة اليوم السابع على التعاون مع كلية اللغة والإعلام القرية الذكية فى تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وفقا للمهارات الجديدة فى عالم الإعلام .

من جانبه أكد الكاتب الصحفى كريم عبد السلام اليوم أهمية  التدريب المستمر لطلاب كليات الإعلام والصحفيين على السواء باعتباره السبيل الوحيد لملاحقة التطورات الجارية في مجال صناعة المحتوى الإعلامى ، مشيرا إلى أن المحتوى الإعلامى في اللحظة الراهنة أصبح علما متشعبا له ضوابطه الفنية وآلياته الخاصة التي تقوم على التفاعل ومتابعة تفضيلات القراء ومساهمة المواطنين في صناعة الرسالة الإعلامية

كما دعا كريم عبد السلام جميع الطلاب والصحفيين إلى التطلع باستمرار لمواكبة ما يحدث في العالم على مستوى صناعة المحتوى الإعلامى والارتقاء به واكتساب المهارات اللازمة لإنتاجه وإدارته وتسويقه دون التفريط في ثوابت الرؤية الوطنية أو ميثاق الشرف الصحفى ، بما يحفظ على وسائل الإعلام مكانتها واختلافها عن السوشيال ميديا

 

وقام كل من كريم عبد السلام ومحمد ثروت بتوزيع شهادات تخرج طلاب الكلية من دورات أكاديمية اليوم السابع فى احتراف الصحافة الالكترونية.

الكاتب الصحفى كريم عبد السلام (1)
 
الكاتب الصحفى كريم عبد السلام (2)
 

اليوم السابع

كريم عبد السلام

محمد ثروت

اكاديمية اليوم السابع

الاكاديمية البحرية

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