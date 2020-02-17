سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كشف طبى وتقديم خدمات متعددة فى قافلة لمديرية أمن كفر الشيخ

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:24 م
كشف طبى وتقديم خدمات متعددة فى قافلة لمديرية أمن كفر الشيخ قافلة طبية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ قافلة طبية، بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق ، ضمن مبادرة " كلنا واحد"، والتي تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لتقديم كافة الخدمات الطبية واستخراج شهادات الميلاد وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

تم خلال القافلة، توقيع الكشف الطبي المجاني علي المئات من أهالي القرية والقري المجاورة، واستخراج رخص قيادة لعدد من أهالى القرية مجانا، بالإضافة لاستخراج شهادات الميلاد، وبطاقات الرقم القومى بحضور اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، ومساعد مدير أمن كفر الشيخ.

وشهدت المبادرة إقبال عدد كبير من الأهالي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها القافلة المتعددة، والتي تطوف عدد من القرى وعدد من المحافظات ومنها محافظة كفر الشيخ.

وتأتي المبادرة فى إطار حرص وزارة الداخلية وجهاز الشرطة فى الوقوف بجانب المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومن منطلق الدور الاجتماعي للوزارة، في مساعدة المواطنين وتقديم بعض المساعدات، إلى جانب توقيع الكشف المجاني الطبي عليهم.

جاء ذلك بحضور العميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق، والمقدم أشرف نبيه مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن كفر الشيخ، والمقدم أبو الفتوح ذكي وكيل إدارة مرور كفر الشيخ، والرائد أحمد أبو عريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، والنقيب مريهان زرد، مدير إدارة الإعلام بمديرية أمن كفر الشيخ، والنقيب خيري عتمان رئيس نقطة شباس الشهداء، وعدد من القيادات الأمنية بمحافظه كفر الشيخ.

يذكر أن  جهود وزارة الداخلية عن مد يد العون للمواطنين فلم يعد الأمر مقتصراً على مكافحة الجريمة "الإرهابية والجنائية"، وإنما تخطى ذلك وصولاً لمساعدة المواطنين، لا سيما البسطاء منهم، وإعادة رسم البسمة على الوجوه.

فتنظم قوافل طبية وغذائية وخدمية، تجوب ربوع الجمهورية من شمالها لجنوبها، تستهدف القرى والنجوع، لتقديم يد العون للبسطاء، تزامناً مع توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بأهمية التوسع في المبادرات الإنسانية، وعلى رأسها مبادرة "كلنا واحد" التي ساهمت في زيادة التلاحم الشعبي مع الشرطة.

بالإضافة إلى سيارات محملة بالأغذية والبطاطين والملابس ولعب الأطفال والدواء، تتحرك نحو القرى، توزع المساعدات على المواطنين بالتنسيق مع مديريات الأمن، لتدخل البهجة على القلوب.

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

وزارة الداخلية

قوافل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة