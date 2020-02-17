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فاروس يكرر توصياته بخفض الوزن النسبى على سهم "مصر للألومنيوم"

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:14 ص
فاروس يكرر توصياته بخفض الوزن النسبى على سهم "مصر للألومنيوم" ألومنيوم
كتب هانى الحوتى

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كرر بنك الاستثمار فاروس، توصياته بخفض الأوزان على سهم مصر للألمونيوم بقيمة عادلة 8 جنيهات، مبررة ذلك بتوقعها أن تخالف الشركة تقديراتها لعام 2019-2020 فيما يتعلق بتحقيق صافي خسائر بقيمة 1,754 جنيه، لأن الشركة تعمل على خفض معدلات إنتاجها للحد من مستويات خسائرها، وفي ذلك، يفترض أن قيمة سعر الألمونيوم بنهاية فترة التوقعات ستبلغ 2,200 دولار للطن مقارنة بالسعر الحالي البالغ 1,711 دولار، فضلا عن سعر صرف بقيمة 17.21 جنيه لكل دولار.
 
وأرجع فاروس، أسباب تراجع إيرادات شركة مصر للألومنيوم إلى 1,695 مليون جنيه، بانخفاض 44.1% على أساس سنوي، 10.5% على أساس ربعى، بفعل أولا تراجع معدلات التنفيذ، ثانيا ارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 2.3%، مضيفا أن سجل مجمل هامش الخسارة 26.0% في الربع الثاني، مقابل 29.6% في الربع الأول 2019-2020 وهامش مجمل ربح نسبته 3.8% في الربع الثاني 2018-2019، وبلغ صافي الخسارة 318 مليون جنيه في الربع الثاني، مقابل 278 مليون جنيه في الربع الأول، وصافي دخل مقداره 289 في الربع الثاني 2018-2019.
 
وأشار إلى أن انخفاض تعريفة الكهرباء بمعدل 0.01 جنيه لكل كيلو وات في الساعة، سينتج عنه توفير 48.5 جنيه، بافتراض أن معدلات التشغيل محققة العلامة الكاملة 100%، وفي ظل الظروف الراهنة، يعتقد أن أداء السهم سيظل متراجعًا خلال الفترة القادمة؛ لأنه حتى لو انخفضت تعريفة الكهرباء إلى جنيه لكل كيلو وات في الساعة، ستواصل الشركة تسجيل خسائر نظرًا إلى أسعار الألمونيوم الحالية وارتفاع قيمة الجنيه المصري، منوها إلى أن خفض تعريفة استهلاك الكهرباء سيحد من الخسائر، لكنه لن يحقق تعافيًا في مستويات الربحية، ما لم تتعافي أسعار الألمونيوم هي الأخرى.

الالومنيوم

مصر الالومنيوم

سهم مصر للالومنيوم

فاروس

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