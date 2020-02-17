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غرفة تجارة: الشركات الأمريكية بالصين تعانى من تفشى الفيروس

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:26 م
غرفة تجارة: الشركات الأمريكية بالصين تعانى من تفشى الفيروس الصين
رويترز

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أظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية فى شنغهاى أن نصف الشركات الأمريكية فى الصين تقول إن أنشطتها العالمية تأثرت من الإغلاقات الناجمة عن تفشى فيروس كورونا.

وقال نحو 78% من المشاركين فى الاستطلاع أن العمالة غير كافية فى مصانعهم فى الصين لاستئناف الإنتاج بالكامل إذ أن قيود حماية الصحة العامة تزيد من صعوبة عودة العمال لوظائفهم بعد عطلة طويلة.

وشمل المسح 109 شركات لها أنشطة تصنيع فى شنغهاى وسوتشو ونانجينغ ومنطقة دلتا نهر يانغتسى عموما.

وقال 45 % من المشاركين إن إغلاق المصانع أثر بالفعل على سلاسل التوريد العالمية بينما توقع جميع الآخرين تقريبا أن يكون هناك تأثير فى غضون الشهر المقبل.

وصرح كير جيبس رئيس غرفة التجارة "المشكلة الأكبر هى نقص العمالة نظرا لخضوعها لقيود سفر وحجر صحى وهما المشكلتان الأولى والثانية اللتان أوردهما المسح. أى شخص قادم من خارج المنطقة يخضع لحجر صحى لمدة 14 يوما".

وتابع "لذا معظم المصانع تعانى من نقص حاد فى العمال حتى بعد السماح لها بفتح أبوابها، سيكون هناك تأثير كبير على سلاسل التوريد العالمية بدأت تظهر للتو".


غرفة التجارة الأمريكية

فيروس كورونا

كورونا

الصين

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