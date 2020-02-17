غدا.. بدء التصويت فى انتخابات الكنيست لاختيار الحزب الفائز بتشكيل الحكومة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، البدء ببث الدعاية الانتخابية للأحزاب على الإذاعة والتلفزيون، اعتبارا من اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه فى الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين الأحزاب لانتخابات الكنيست الـ 23، التى ستجرى في 2 مارس المقبل، وأن العاملين فى الممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية فى الخارج، سيتجهون إلى صناديق الاقتراع مساء غداً الثلاثاء، وسيفتتح أول مركز اقتراعي عند الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء بحسب التوقيت الإسرائيلى، فى الممثلية الإسرائيلية في ويلينجتون عاصمة نيوزيلندا، حيث يحتوى الصندوق على 11 ناخبًا.

وسيجري التصويت في 96 ممثلية إسرائيلية حول العالم، وستُفتتح مراكز الاقتراع في باقي الممثليات الأربعاء، وستقام الانتخابات فى 5 ممثليات إسرائيلية في الصين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المفروض أن يتواجد 160 مصوتا إسرائيليا في جميع أنحاء الصين وهونج كونج، 60 منهم في السفارة الإسرائيلية في بكين، إلا أنه تم إجلاء معظمهم من هناك، حيث يتواجدون الآن في إسرائيل، مع عدد محدود جدا من الدبلوماسيين فقط.

وفي المجموع، يحق لـ 5،206 مواطنًا إسرائيليًا التصويت في الخارج، شريطة أن يعملوا في سلك الدولة والمؤسسات الصهيونية: كالوكالة اليهودية، أو الصندوق القومي اليهودي، أو الوكالة اليهودية أو "كيرين هيسود". ويجوز لزوج/ة الموظف/ة، أو ابنه/ا الذي لا يتجاوز عمره (20 عامًا) ويحق له التصويت، أن يصوت أيضًا في نفس صندوق الاقتراع.

ويُشرف السفير اسحاق باخمان على عملية الانتخاب في خارج إسرائيل، من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفي نهاية التصويت، تُرسل صناديق الاقتراع بمرافقة أمنية، إلى نقطة تركيز في كل قارة، ومن هناك، سيتم نقلها إلى مكاتب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، التي تتخذ من الكنيست مقرا لها، حتى يتم فرز جميع الأصوات مرة واحدة، مع بدء فرز الأصوات في نهاية الانتخابات الإسرائيلية.