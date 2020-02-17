عناصر إجرامية بدمياط يعترفون: "نسرق المواشي ليلا من المواطنين"

كتب محمود عبد الراضى – سليم على

تمكن الأجهزة الأمينة بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بدمياط لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفرسعد بمديرية أمن دمياط من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز - مسجل شقى خطر سرقات عامة ، وسبق إتهامه فى " 10 " قضايا ما بين " سرقات متنوعة ، بلطجة ، سرقة حيوانات ، سلاح أبيض " ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار ، و1,5 كيلو جرام بانجو ، ومبلغ مالي)، واعترف بارتكابه لعدة جرائم.

وتم ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة خرطوش من ذات العيار ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام ، مبلغ مالى ) .

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتــهامه فــى 9 قضايا " مخدرات ، سلاح نارى ، سلاح أبيض ، سرقة متنوعة " ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة .. وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع و 2 طلقه خرطوش من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام ، مبلغ مالى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.