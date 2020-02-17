سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عناصر إجرامية بدمياط يعترفون: "نسرق المواشي ليلا من المواطنين"

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:05 م
عناصر إجرامية بدمياط يعترفون: "نسرق المواشي ليلا من المواطنين" المتهمون
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن الأجهزة الأمينة بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بدمياط لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفرسعد بمديرية أمن دمياط من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز - مسجل شقى خطر سرقات عامة ، وسبق إتهامه فى  " 10 " قضايا ما بين " سرقات متنوعة ، بلطجة ، سرقة حيوانات ، سلاح أبيض " ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش من ذات العيار ، و1,5 كيلو جرام بانجو ، ومبلغ مالي)، واعترف بارتكابه لعدة جرائم.

وتم ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة خرطوش من ذات العيار ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام ، مبلغ مالى ) .

 

 كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتــهامه فــى 9 قضايا " مخدرات ، سلاح نارى ، سلاح أبيض ، سرقة متنوعة " ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة .. وبحوزته ( فرد خرطوش محلى الصنع و 2 طلقه خرطوش من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام ، مبلغ مالى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تجارة المخدرات

أسلحة نارية

دمياط

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة