علامات الإصابة بانسداد الحالب.. وطرق علاج الحصوات

كتبت نهير عبد النبى

انسداد الحالب من المشاكل المزعجة التي يتعرض لها البعض وتسبب ألما شديدا في الجسم، فالحالب من الأعضاء المسئولة عن انتقال البول من الكلى للمثانة وفى حالة تعرضه للانسداد يسبب ذلك مشاكل عديدة، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن انسداد الحال قد يكون نتيجة وجود حصوات في الحالب أو الإصابة بالإمساك المزمن، وقد يكون ناتجًا عن وجود أورام سرطانية أو نمو الانسجة الداخلية وتورم جدار الحالب فترة طويلة.

وذكر الموقع بعض العلامات التي تدل على الإصابة بانسداد في الحالب ومنها

علامات الإصابة بانسداد الحالب





1:يواجه المريض ألم شديد في البطن.

2:تغيرات ملحوظة في كمية البول.

3:التهال والم في الجهاز البولى.

4:صعوبة في التبول.

5:قد يظهر دم في البول نتيجة الالتهاب الشديد.

6:يواجه المريض ارتفاع في ضغط الدم.

7: الشعور بالغثيان والقئ المستمر.

عند ظهور أي من الأعراض يجب زيارة الطبيب فورا لأجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وعلاج الانسداد حتى لا يؤثر على صحة الجسم فقد يكون العلاج عن طريق تركيب دعامة للحالب أو قسطرة وهى عبارة عن أنبوب يدخل مجرى البول لربط المثانة بكيس الصرف الخارجي، وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لعلاج حصوات الحالب والوقاية من الانسداد وهى:





1:خل التفاح

يحتوى خل التفاح على نسبة عالية من الخصائص والعناصر التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وطرد السموم والجراثيم والتخلص من الحصوات وتفتيتها، وذلك عن طريق تناول خل التفاح ووضعه على الوجبات اليومية.

2:الرمان

يعتبر من أشهر أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم والجهاز المناعى، كما أنه يعمل على تفتيت الحصوات والوقاية من انسداد الحالب.

3:الليمون مع زيت الزيتون

يعتبر من الوصفات الطبيعية الغنية بالعناصر والفيتامينات التي تعمل على تفتيت حصوات الكلى والحالب، وتعزيز صحة الجسم، حيث يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على طرد الفيروسات من الجسم.