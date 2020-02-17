سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

علامات الإصابة بانسداد الحالب.. وطرق علاج الحصوات

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:00 ص
علامات الإصابة بانسداد الحالب.. وطرق علاج الحصوات انسداد الحالب-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انسداد الحالب من المشاكل المزعجة التي يتعرض لها البعض وتسبب ألما شديدا في الجسم، فالحالب من الأعضاء المسئولة عن انتقال البول من الكلى للمثانة وفى حالة تعرضه للانسداد يسبب ذلك مشاكل عديدة، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن انسداد الحال قد يكون نتيجة وجود حصوات في الحالب أو الإصابة بالإمساك المزمن، وقد يكون ناتجًا عن وجود أورام سرطانية أو نمو الانسجة الداخلية وتورم جدار الحالب فترة طويلة.

وذكر الموقع بعض العلامات التي تدل على الإصابة بانسداد في الحالب ومنها

علامات الإصابة بانسداد الحالب


1:يواجه المريض ألم شديد في البطن.

2:تغيرات ملحوظة في كمية البول.

3:التهال والم في الجهاز البولى.

4:صعوبة في التبول.

5:قد يظهر دم في البول نتيجة الالتهاب الشديد.

6:يواجه المريض ارتفاع في ضغط الدم.

7: الشعور بالغثيان والقئ المستمر.

 

عند ظهور أي من الأعراض يجب زيارة الطبيب فورا لأجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وعلاج الانسداد حتى لا يؤثر على صحة الجسم فقد يكون العلاج عن طريق تركيب دعامة للحالب أو قسطرة وهى عبارة عن أنبوب يدخل مجرى البول لربط المثانة بكيس الصرف الخارجي، وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لعلاج حصوات الحالب والوقاية من الانسداد وهى:


 

1:خل التفاح

يحتوى خل التفاح على نسبة عالية من الخصائص والعناصر التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وطرد السموم والجراثيم والتخلص من الحصوات وتفتيتها، وذلك عن طريق تناول خل التفاح ووضعه على الوجبات اليومية.

2:الرمان

يعتبر من أشهر أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم والجهاز المناعى، كما أنه يعمل على تفتيت الحصوات والوقاية من انسداد الحالب.

3:الليمون مع زيت الزيتون

يعتبر من الوصفات الطبيعية الغنية بالعناصر والفيتامينات التي تعمل على تفتيت حصوات الكلى والحالب، وتعزيز صحة الجسم، حيث يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على طرد الفيروسات من الجسم.


الحالب

انسداد الحالب

حصوات الحالب

حالب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

أخبار مصر اليوم .. غدا أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

من رونالدو إلى حمدالله.. شاهد نجوم الهاتريك بملاعب العالم فى 2020

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

شاهد فى دقيقة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة العام المقبل 2021

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

الأهلى يؤكد جاهزية قفشة لسوبر الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة