عضو بحزب العدالة والتنمية التركى: التركيز على إدلب سيكون مكلفا لروسيا وتركيا

وكالات

قال عضو حزب العدالة والتنمية التركى، عمر الفاروق، إن العلاقات الروسية التركية وصلت إلى مرحلة متقدمة، معتبرا أن التركيز على إدلب بدلا من العملية السياسية بسوريا سيكون مكلفا للبلدين.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، لفت الفاروق فى حديث خاص لمراسل الموقع، إلى أن بعض الأطراف تدفع بتركيا نحو التقدم فى إدلب لكن تركيا لا تريد ذلك.

وفي الشأن الليبى، رأى الفاروق، أنه كان من الأجدى أن يحل الطرفان الأتراك والروس نقاط الخلاف فيما بينهما بطريقة سلسة.

كان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ذكر أن نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أوزجور أوزال، شن هجوما عنيفا على الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إساءة الأخير بحق زعيم الحزب التركى المعارض، وزعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، قائلًا: لا نعلم كيف لم يخجل من قوله كلمة مثل "غرفة نوم"، إذا قال حزب الشعب الجمهورى هذه الكلمة فى البرلمان، سيواجه أكبر معركه فى تاريخه.

وذكر الموقع التابع للمعارضة التركية، أن معركة كلامية نشبت مؤخرًا بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كيلتشدار أوغلو، بعد تصريحات الأخير أن الرئيس التركى هو الذراع السياسية لحركة الداعية التركى فتح الله جولن، فيما رد أردوغان قائلًا: الذراع فى غرفة نومك.

ورد نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، خلال مؤتمر صحفى للحزب قائلًا: فى الحقيقة أن الإنسان يخجل من هذا الكلام، وبداية يجب الحفاظ على بعض الأخلاق، وعلى لغة نظيفة، يجب الحفاظ على المجاملة السياسية أولًا، نشعر بالخجل لسماع كلمات زعيم حزب سياسى يقول لزعيم حزب سياسى آخر كلمة مثل غرفة النوم، لا نعلم كيف لم يخجل من قوله هذه الكلمة، إذا قال حزب الشعب الجمهورى هذه الكلمة فى البرلمان، سيواجه أكبر معركه فى تاريخه.

كان رئيس حزب الشعب الجمهورى زعيم المعارضة التركى كمال أوغلو، اتهم أردوغان بتسليم تركيا لجماعة جولن، مضيفًا: قال أردوغان فى عام 2016 إنه كان لديهم شيء مشترك مع حركة جولن، وذهبا من طرق مختلفة لنفس الشيء، ولم ير منهم نوياهم السيئة وخططهم الخبيثة، فأردوغان يكذب لأن مجلس الأمن كان قد أخبره بشأن حركة جولن عام 2014