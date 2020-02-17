طرح مشروعات خدمية بقرى درب الأربعين بالوادى الجديد بتكلفة 12,3 مليون جنيه

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن طرح مشروعات لتنمية القرية الرابعة بالمرحلة الثانية بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس بتكلفة 12 مليون و386 ألف جنيه ،حيث أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، طرح مشروع إقامة محطة تنقية مياه شرب بالقرية الرابعة بمنطقة المرحلة الثانية بدرب الأربعين بتكلفة 10 مليون جنيه، و طرح مشروع مرفق الصرف الصحي بالقرية بتكلفة 2 مليون و200 الف جنيه، بالإضافة لطرح مشروع رفع كفاءة مركز شباب القرية بتكلفة 186 الف جنيه.

أضاف كمال، أنه جاري الإعداد لتسليم مواقع العمل للشركات المنفذة خلال الفترة القليلة المقبلة، لتنفيذ المشروعات الثلاثة، لتنمية القرية ورفع مستوي الخدمات بها.

وكان رئيس مركز باريس أعلن أمس الأحد، عن تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمدينة باريس بتكلفة 76 مليون جنيه بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا على تنفيذ 45% من المشروع، والذي يتضمن تنفيذ شبكة خطوط انحدار ومحطة رفع وخط طرد ومحطة معالجة صرف صحي بطاقة 5000 متر مكعب/ يوم كما جري الانتهاء من تنفيذ شبكات انحدار بطول 22 كيلومترًا، بأقطار متنوعة، وخط طرد بطول 7كم، وجاري استكمال المشروع والذي سينتهي خلال 11 شهرا من الآن.

من ناحية أخري، قال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، إن الوحدة المحلية تشن حملات مكثفة لضبط مستخدمي مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها بالقرى والمدينة وذلك بعد تكرار شكاوي عزبة " الجاجا" من عدم وصول المياه النقية للمنازل.

أضاف كمال، أنه جري تكليف جميع رؤساء القرى والأحياء داخل المدينة بمتابعة التزام المواطنين بتركيب عدادات المياه في المنازل بالإضافة إلى عدم ري الزراعات من مياه الشرب وتحرير محاضر للمخالفين.