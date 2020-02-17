ضبط ملح متحجر ومخللات فاسدة وأعلاف حيوانية فى حملة تموينية بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملات على الأسواق ومصانع السلع الغذائية لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، ومخللات فاسدة غير صالحة للاستهلاك، وأعلاف حيوانية فاسدة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط 1600كيلو ملح متحجر غير صالح للاستهلاك الآدمى بمصنع رنجة بدون ترخيص بعزبة شوبر دائرة مركز كفر الزيات ملك "باسم.س.ع" 40سنة مقيم كفر ديما مركز كفر الزيات، فى المضر 4752جنح مركز كفر الزيات.

وضبط 1500كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك بمصنع مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى، ملك"امجد.ا.ع" 32سنة، فى المحضر 2262جنح مركز زفتى، كما تم ضبط 1400كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنع مخللات بدون ترخيص بقرية ميت الرخا مركز زفتى، ملك" محمود.ا.ا" 38سنة فى المحضر 2225جنح مركز زفتى.

وضبط 4 أطنان أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيوانى بمصنع اعلاف بدون ترخيص بقرية العامرية مركز المحلة ملك "عاطف.ع.ا" 34سنة فى المحضر 11672جنح مركز المحلة، وضبط 1200عبوة معسل غير مطابقة للمواصفات القياسية بمخزن معسل بدون ترخيص بقرية منشأة الأوقاف مركز طنطا، ملك "محمد.ي.م" 40سنة فى المحضر 4362جنح مركز طنطا.

كما نجحت الحملة فى ضبط 15 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12,5كيلو مدعمة بمزرعة دواجن بقرية سندبسط مركز زفتى ملك" محمد.ي.م" 40سنة، فى المحضر 2631جنح مركز زفتى.

وضبط 50عبوة حلوى وجبنة منتهية الصلاحية بمحل بقالة بشارع الحلو مع شارع معمر القذافى دائرة قسم ثان طنطا ملك"محمد.ف.ا" 62سنة فى المحضر 4819جنح قسم ثان طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.