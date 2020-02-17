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صور.. شاهد فرحة المصريين العائدين من الصين عقب فض الحجر الصحى بمطروح

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:20 ص
صور.. شاهد فرحة المصريين العائدين من الصين عقب فض الحجر الصحى بمطروح
مطروح – حسن مشالي

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ارتسمت ملامح الفرح والسعادة على المصريين العائدين من الصين عقب انتهاء الحجر الصحى لهم والذى كان مقام مقام بمدينة مطروح للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، حيث كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فض معسكر الحجر الصحي بمطروح للعائدين من ووهان الصينية صباح اليوم الإثنين، فى حضور وزيرة الصحة والسكان على مجموعتين الأولي تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية.

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وأكدت الوزارة، أنه تم عمل خطة إخلاء لجميع الموجودين بالمعسكر بشكل آمن على أن يتم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوي بالمعسكر لتأمينها من وجود أي عدوي محتملة.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر والتأكد الكامل من عدم اصابتهم أو حملهم لفيروس الكورونا  خاصة مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوما، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمعسكر عددهم 617 شخصا، مشيرة إلى أنه تم عمل ملفات صحية الكترونية بها كافة الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر على أن يتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام.

المصريين-العائدين-من-الصين-عقب-فض-الحجر-الصحى-بمطروح-(2)

وأضافت مصادر مسئولة بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التخلص الآمن من جميع النفايات باعتبارها نفايات خطرة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوي على جميع أرجاء المعسكر، مشيرة إلى أن جميع الحالات آمنة وليست مصدر للعدوى لأنهم ويمكن التعامل معاهم بشكل طبيعي مشيرة إلى أن الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة الذي قضى في الحجر 14 يوما مرافقا للعائدين من الخارج يتابع بشكل دقيق جميع الحالات ويتم متابعة جميع العلامات الحيوية لنزلاء المعسكر والأطفال.


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فيروس كورنا

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الحجر الصحى

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