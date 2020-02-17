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صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:06 م
صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك رامى ربيعة ومحرر اليوم السابع
كتب محمود عبد الغنى

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وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة النادى الأهلى استعدادا للسفر إلى الإمارات، لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها الخميس يوم 20 الشهر الجارى، باستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على المطار، الذين التقطوا معهم الصور التذكارية.

وكان أول من وصل المطار، جونيور أجايى، وليد سليمان، رامى ربيعة، عمرو السولية، على معلول، أيمن أشرف، ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات.

كما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، وذلك لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

 
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مطار القاهرة

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