صور.. بدء فعاليات مشروع إعداد وتأهيل القيادات الشبابية بمحافظة المنيا

المنيا – فريق المحافظات

شهد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائباً عن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بدء فعاليات المرحلة الأولى من مشروع إعداد وتأهيل القيادات الشبابية من أبناء المحافظة، والذي ينظمه مركز الإعلام التابع للهيئة لعامة للاستعلامات، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالمنيا في الفترة من 17 وحتى 20 فبراير الجاري.

أكد نائب المحافظ على أهمية برامج إعداد وتأهيل القيادات الشبابية لتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات القيادية لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم للنهوض بالوطن وخلق صف ثان من الكوادر الشبابية في القطاع الحكومي والخاص وكذلك فتح آفاق جديدة للشباب في إيجاد فرصة عمل، لافتاً إلى أن الفرد يحتاج دائماً إلى الاستفادة من الخبرات والمعارف من اجل بناء رؤية واضحة لمستقبله والذي يتحقق من خلال تلك الدورات التدريبية، والتي تسهم في بناء المعرفة وتحقيق تقارب في التفكير.

وطالب نائب المحافظ بتعميم تلك البرامج التدريبية لتأهيل القيادات الشبابية بمراكز الشباب التابعة للمحافظة ، لتوسيع قاعدة الاستفادة من تلك البرامج التدريبية المتاحة وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم المهارات المطلوبة.

من جانبه، أوضح وليد الحينى مدير مركز الإعلام بالمنيا، أن فعاليات المرحلة الأولى من مشروع إعداد وتأهيل القيادات الشبابية تستمر لمدة أربعة أيام متتالية، يحاضر خلالها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال إعداد القيادات الشبابية، لافتاً إلى أن محاور التدريب تدور حول ( مفهوم الأمن القومي، الإستراتيجية القومية، ريادة الأعمال، التخطيط الاستراتيجي، الإعلام والرأي العام، الإعلام وتأثيره على اتخاذ القرار، مهارات القيادة الناجحة، مهارات الاستماع الفعال).



