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صور.. إيمان البحر درويش: يجب على النقابات الفنية معاقبة أصحاب الأعمال غير اللائقة

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:08 م
صور.. إيمان البحر درويش: يجب على النقابات الفنية معاقبة أصحاب الأعمال غير اللائقة الفنان إيمان البحر درويش
الشرقية - فريق المحافظات

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استقبل طلاب جامعة الزقازيق الفنان إيمان البحر درويش بالهتافات الترحيبية خلال الندوة الفنية الثقافية التى نظمتها الجامعة، لمناقشة أزمة الفن والموسيقى والغناء فى مصر وسبل حلها والعودة للفن الراقى والارتقاء بالذوق العام، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد المنعم نافع المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عنانى منسق عام الأنشطة الطلابية ومستشار رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام وذلك بقاعة المؤتمرات باستاد جامعة الزقازيق.

ودار حوارًا مفتوحًا بين الطلاب والفنان إيمان البحر درويش فى محاولة لإدراك ما يدور على الساحة الفنية من انتشار لأعمال فنية غير هادفة وسبل مواجهة تلك الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا وتراثنا الغنائى الأصيل، وذلك من خلال تقديم فن راق يتناسب مع اتجاهات الشباب الحديثة، حيث تخلل الندوة بعض النماذج الغنائية والدمج بين عراقة الماضى والحاضر من خلال تقديم بعض من أعمال الفنان سيد درويش والفنان إيمان البحر درويش.

وقال الفنان إيمان البحر درويش، إنه يجب لتكملة مشوار الفن الجميل أن تقوم النقابات الفنية بمعاقبة من يقوم بعمل فنى غير لائق ولا يتماشى مع القيم المجتمعية وعلى أجهزة الدولة أيضا أن تعاقب كل من يسيئ إلى تاريخ مصر فى شتى المجالات وأن يكون عبرة بالإضافة لتكريم المتميزين حتى يسعى الجميع للتميز.

من جانبه، أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة ليست بمعزل عن المجتمع وإنما تمثل امتداداً حقيقياً لقيم الانتماء والمواطنة التى يتم غرسها فى نفوس الطلاب، مشيرا إلى أن الفن يمثل مرآة الشعوب وأحد أدوات تقدمها ونهضتها وأن الفن بأشكاله المتعددة من شعر وغناء وموسيقى ومسرح له تأثير مباشر على المجتمع وسلوك أفراده.

وتأتى مشاركة الفنان إيمان البحر درويش اليوم فى إطار اهتمام الجامعة بتقديم فن هادف لأبنائها الطلاب والعودة للفن الراقى الذى يساهم فى نشر القيم الإيجابية ويساعد فى تشكيل الاتجاهات والارتقاء بالذوق العام.

وقدم الفنان إيمان البحر درويش عددا من أغانيه منها مكتبلى أغنيلك وفى البحر سمكة وفين نروحو سفرستى وأغانى أخرى لاقت تجاوبا من الطلاب .

 

جانب من الندوة (4)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (5)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (6)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (1)
جانب من الندوة 
 
جانب من الندوة (2)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (3)
جانب من الندوة 

محافظه الشرقيه

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