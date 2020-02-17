وأشارت إلى أن ما يدعو للقلق أنه في حالة انتشار "كورونا " في دول لديها أنظمة صحية ضعيفة ، سيصعب احتواؤه، حيث إن الأنظار تتركز حاليا على سرعة احتواء "كورونا " وسرعة تأمين لقاح له ، وأنه لحين اتضاح الصورة يتعين عدم الإدلاء بتصريحات وتوقعات.

وأوضحت أنه إذا تبين أن الفيروس ينتشر بشكل أوسع، مما سيتطلب تعاونا قويا من جانب منظمة الصحة العالمية التي دعت لضخ الأموال لتهيئة الأجواء لاتخاذ إجراءات "عالمية " إذ دعت الحاجة. 