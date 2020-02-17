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صحيفة: إغلاق فندق بالقرب من مطار هيثرو بلندن وتصنيفه كحجر صحى محتمل لكورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:10 م
صحيفة: إغلاق فندق بالقرب من مطار هيثرو بلندن وتصنيفه كحجر صحى محتمل لكورونا كورونا
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه تم إغلاق فندق بالقرب من مطار هيثرو فى لندن أمام الجمهور وتم تصنيفه كمركز محتمل للحجر الصحى لفيروس كورونا، حيث يستعد المسئولون عن الصحة لمزيد من الحالات فى المملكة المتحدة.

وتم إغلاق فندق Holiday Inn Heathrow Ariel، الواقع فى Bath Road، السبت مع إخبار الموظفين بأنه لن يتم إعادة فتحه للحجوزات حتى مارس على أقرب تقدير.

أخبرت المصادر صحيفة الإندبندنت أن الفندق تم حجزه كحجر صحى محتمل للزوار الدوليين إلى المملكة المتحدة الذين يصابون بفيروس كورونا أو البريطانيين الذين تم إجلاؤهم إلى المملكة المتحدة من الخارج.

تم نقل النزلاء الذين تم حجزهم فى فندق الثلاث نجوم، والذى يتم تشغيله بموجب امتياز من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، إلى الفنادق الشقيقة.

أكد المدير العام للفندق، الذى لم يذكر اسمه، أن الفندق قد أغلق، لكنه أكد أنه لم تكن هناك أى حالات فيروس كورونا فى الفندق.

وقال متحدث باسم مجموعة IHG لـ "الإندبندنت" إن الفندق "تم إغلاقه" ولم يتمكن من التعليق.

تم بالفعل استخدام مجمع سكنى تابع لهيئة الصحة الوطنية فى مستشفى آرو بارك فى ويرال ومركز مؤتمرات فى كينتس هيل بارك فى ميلتون كينيس فى الحجر الصحى للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ووهان.

يأتى الأمر فى الوقت الذى تقرر فيه المملكة المتحدة ما إذا كان سيتم إجلاء 74 بريطانيًا خاضعين للحجر الصحى على متن سفينة الرحلات البحرية، الماسة Diamond، التى ترسو فى اليابان، حيث أثبتت الآن إصابة 454 شخصًا بفيروس Covid-19.

وقال متحدث باسم رقم 10: "إننا نتعاطف مع كل من وجدوا أنفسهم فى هذا الوضع الصعب للغاية".


كورونا

حجر صحى لكورونا

بريطانيا وكورونا

سفينة ديموند

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