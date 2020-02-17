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"صحة أسوان": تطعيم 91 % من الأطفال المستهدفين خلال الحملة القومية

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:04 م
"صحة أسوان": تطعيم 91 % من الأطفال المستهدفين خلال الحملة القومية تطعيم - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، أسفرت نتائجها عن اليومين الأول والثانى للحملة داخل محافظة أسوان عن تطعيم 230 ألفا و38 طفلاً بنسبة 91 % من إجمالى المستهدف بالمحافظة، وهم 252 ألفا و363 طفلاً، من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأضاف مدير الطب الوقائى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال اليوم الأول والثانى من الحملة داخل مدينة ومركز أسوان بلغ 66 ألفاً و972 طفلاً من إجمالى 74 ألفاً و916 طفلاً، وفى مركز دراو تم تطعيم 21 ألفاً و35 طفلاً من إجمالى 21 ألفا و502 طفلاً، وفى مركز كوم أمبو تم تطعيم 61 ألفا و790 طفلاً من إجمالى 68 ألفا و707 طفلاً، وفى مركز نصر النوبة تم تطعيم 13 ألفاً و315 طفلاً من إجمالى 14 ألفا و770 طفلاً، وفى مركز إدفو تم تطعيم 66 ألفا و971 طفلاً من إجمالى 72 ألفا 468 طفلاً.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم عقد اجتماع مسائى مع مسئولى ومشرفى الحملة القومية لمتابعة مستجدات ونتائج اليومين الأول والثانى, بحضور الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى، والدكتور أسماء نصر محمد، مسئول التطعيمات، وأحمد عاطف فتحى، مراقب التطعيمات.

وتابع وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة القومية، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة، وتستمر الحملة القومية خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات لمدة 4 أيام بالمجان.

 


الصحة

حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

اسوان

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