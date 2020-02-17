سقوط مستريح جديد بسوهاج جمع 2 مليون و625 ألف جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج في ضبط مقاول لاتهامه بالنصب على المواطنين في مبالغ بلغت 2 مليون و625 بزعم توظيفها في مجال تجاره الأراضى، تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 7 مواطنين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، يفيد قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام مالك شركة مقاولات عمومية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقارى والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و525 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقد أسفر الفحص عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يذكر أن الأجهزة الأمنية، نجحت فى ضبط مالك إحدى شركات السفر والسياحة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم ومنحهم مستندات سفر مزورة، جاء ذلك على خلفية تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بلاغا من (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، للجهات المختصة بنطاق محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة بعقد عمل منسوب لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، ممهور بخاتم "شعار الجمهورية" وبصمتى أكلاشيه خاصة "بقنصلية إحدى الدول العربية بالبلاد" تبين أنهما (مزوران).