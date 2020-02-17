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سقوط متهم بالنصب على المواطنين بحوزته 108 عقود مزورة بالإسكندرية

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:20 م
سقوط متهم بالنصب على المواطنين بحوزته 108 عقود مزورة بالإسكندرية المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجحت مباحث الأموال العامة فى غرب الدلتا، فى ضبط عاطل لا تهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج وبحوزته 108 عقود مزورة بالإسكندرية.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 3 قضايا، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين، بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالدول العربية، وإحضار عقود عمل وهمية لهم ممهورة بأختام مقلدة، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بتلك الدول .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق وقطاع الأمن الوطني والجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطه وعثر بحوزته على ما يلى، 85 عقد خالى البيانات تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد، و6 نماذج تصديق على تفويض منسوب صدورهم لوزارة خارجية إحدى الدول العربية مزور، و17 نموذج تأشيرات خالية البيانات منسوب صدورهم لإحدى الدول العربية مزورة.

بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي وصحة ما ورد من معلومات، وما توصلت إليه التحريات وقيامه باصطناع تلك المستندات والأختام مستخدماً برامج عالية التقنية وطابعات ألوان من خلال تردده على أحد مقاهي الإنترنت، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، نجحت فى ضبط مالك إحدى شركات السفر والسياحة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم ومنحهم مستندات سفر مزورة، جاء ذلك على خلفية تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بلاغا من (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، للجهات المختصة بنطاق محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة بعقد عمل منسوب لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، ممهور بخاتم "شعار الجمهورية" وبصمتى أكلاشيه خاصة "بقنصلية إحدى الدول العربية بالبلاد" تبين أنهما (مزوران).

 

 

 


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