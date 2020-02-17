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سقوط عاطل وراء كسر أبواب 5 منازل وسرقة محتوياتهم فى المطرية

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:39 م
سقوط عاطل وراء كسر أبواب 5 منازل وسرقة محتوياتهم فى المطرية حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطل وراء سرقة محتويات 5 منازل فى منطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها أن "خ. ح. م" 42 سنة عاطل مقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 2702 لسنة 2007م الخصوص بالقليوبية "سرقة متنوعة " والمفرج عنه حديثاً فى القضيتين أرقام ( 1716، 3398 لسنة 2008م عين شمس " سرقة بالإكراه " وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب ". 

 

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها

 

واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب على النحو التالي" سرقة شاشة LCD من داخل مسكن" ش. ر. ش" 31 سنة كميائى ومقيم فى دائرة قسم شرطة المرج، والمحرر بشأنها المحضر، رقم 42912 لسنة 2019م جنح المرج، وسرقة شاشة كمبيوتر من داخل مسكن" ه. م. ع" 24 سنة ربة منزل بدائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 10711 لسنة 2019م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالى 4000 جنيه، 2 سماعة من داخل مسكن "ع. ا. ا" 30 سنة عامل فة دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 21415 لسنة 2019م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالى 3200 جنيه من داخل مسكن "س. ف. أ" 42 سنة فكهانى مقيم بدائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 18866 لسنة 2019م جنح القسم.

 

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وكذلك عثر بسكنه على عدة حلاقة كاملة اقر بشرائها بالمبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهما الثالث، الرابع وقيامه بتجهيز محل بمنطقة عرب الحصن ـ دائرة القسم لمزاولة مهنة الحلاقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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