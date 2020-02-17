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رفع تراكمات مياه الصرف الصحي أسفل العقارات بشبرا الخيمة

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:00 ص
رفع تراكمات مياه الصرف الصحي أسفل العقارات بشبرا الخيمة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم الدفع بالفرق الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع تراكمات المياه أسفل العمارات بمنطقة إبراهيم بك بشبرا الخيمة، والعمل علي تسويتها وعلاج الأعطال بالمنطقة.

وقال " الهجان"، إن الفرق انتهت بالفعل من رفع تراكمات المياه، وتم وضع طبقة من الأتربة لرفع مستوى الأرض، ومنعًا من انتشار البرك الطينية بالمكان.

وكان قد تقدم القارئ محمود جمعة، بشكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، من تسرب مياه أسفل العقارات بمنطقة إبراهيم بيه بشبرا الخيمة دون معرفة مصدر المياه.

وكتب القارئ فى شكواه: "تخرج المياه من عقارات أرض قنالتكس بمنطقة إبراهيم بيك شبرا الخيمة دون معرفة سبب لمصدرها، ما يجعلها مهددة بالانهيار، بالإضافة إلى انتشار المياه حول غرفة كهرباء بالمنطقة".

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء
 
 
 
 

 


سيبها علينا

محافظة القليوبية

شبرا الخيمة

عقار

مياه الصرف

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