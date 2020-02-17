رفع تراكمات مياه الصرف الصحي أسفل العقارات بشبرا الخيمة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم الدفع بالفرق الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع تراكمات المياه أسفل العمارات بمنطقة إبراهيم بك بشبرا الخيمة، والعمل علي تسويتها وعلاج الأعطال بالمنطقة.

وقال " الهجان"، إن الفرق انتهت بالفعل من رفع تراكمات المياه، وتم وضع طبقة من الأتربة لرفع مستوى الأرض، ومنعًا من انتشار البرك الطينية بالمكان.

وكان قد تقدم القارئ محمود جمعة، بشكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، من تسرب مياه أسفل العقارات بمنطقة إبراهيم بيه بشبرا الخيمة دون معرفة مصدر المياه.

وكتب القارئ فى شكواه: "تخرج المياه من عقارات أرض قنالتكس بمنطقة إبراهيم بيك شبرا الخيمة دون معرفة سبب لمصدرها، ما يجعلها مهددة بالانهيار، بالإضافة إلى انتشار المياه حول غرفة كهرباء بالمنطقة".