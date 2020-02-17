رجال إطفاء أمريكيون يحتفلون مع أطفال مستشفى فلوريدا بعيد الحب.. فيديو

كتب محمد شعلان

المهنة غلبت على طريقة احتفالهم، هذا ما فعله رجال الإطفاء الامريكيين خلال زيارتهم لمستشفى الأطفال في ولاية فلوريدا لمشاركتهم لحظات الاحتفال بعيد الحب، حيث قام رجال الإطفاء بمفاجئة الأطفال من خلال عملية إنزال بالحبال كما يتعاملون مع حالات الحريق في المباني، ولكن هذه المرة رفع رجال الإطفاء لافتات عليها عبارات الاحتفال بالفلانتين على زجاج مبنى المستشفى، فضلا عن مداعبة الأطفال بالحركات الطريفة.

SHARING SOME LOVE: Firefighters dropped in to give patients at this Florida children's hospital a very sweet Valentine's Day surprise. https://t.co/G1G8Lbt4FE pic.twitter.com/V5rFlQvI44 — ABC News (@ABC) February 17, 2020

وفى وقت سابق في ولاية فلوريدا، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل من ولاية فلوريدا، بعد تورطه فى توجيه إشاعة الليزر باتجاه الطائرات أثناء محاولة هبوطها فى مطار ساراسوتا برادنتون الدولى، فى ولاية فلوريدا الأمريكية، ويواجه تشارلى جيمس شابمان جونيور، البالغ من العمر 41 عامًا، تهم متعددة بعد أن قالت الشرطة إنه أعمى أحد الطيارين مؤقتًا.



الاحتفال مع الاطفال بعيد الحب



رجل اطفاء يحمل لفتة لعيد الحب

وقد وثق مقطع فيديو التقط للرجل الأربعينى من طائرة هليكوبتر، وهو يلقى الحجارة ويوجه الليزر على طائرة هليكوبتر تابعة لمكتب رئيس الشرطة بمقاطعة ماناتى، التى كان يحاول قائدها تحديد مكانه بعدما لاحظ تعمده تسليط ضوء الليزر على الطائرات أثناء هبوطها.

ومن جهته، قال مكتب رئيس الشرطة بمقاطعة ماناتى MCSO فى بيان عبر حسابه على "فيسبوك"، "إن توجيه الليزر على عدة طائرات لم يكن جيدًا بالنسبة لتشارلى تشابمان جونيور.. لقد تم اعتقاله بعد توجيهه إلى طائرة متجهة إلى مطار SRQ الليلة الماضية، ثم على مروحيةMCSO Aviation Unit .. حتى أنه حاول إلقاء الحجارة على المروحية".

وفى النهاية، حددت طائرة مروحية تابعة لشركة MSCO Aviation المشتبه به على رافعة شوكية بالقرب من المطار، حيث وجهوا رجال الشرطة على الأرض لتطويقه، وعندما اقتربت الشرطة من شابمان أمسك مطرقة ولوح بها تجاههم حتى تمكنوا أخيرًا من السيطرة عليه واعتقاله، وذلك وفقًا لما نشرته "FOX NEWS" الأمريكية، اليوم الاثنين.