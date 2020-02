رجال إطفاء أمريكيون يحتفلون مع أطفال مستشفى فلوريدا بعيد الحب.. فيديو

المهنة غلبت على طريقة احتفالهم، هذا ما فعله رجال الإطفاء الامريكيين خلال زيارتهم لمستشفى الأطفال في ولاية فلوريدا لمشاركتهم لحظات الاحتفال بعيد الحب، حيث قام رجال الإطفاء بمفاجئة الأطفال من خلال عملية إنزال بالحبال كما يتعاملون مع حالات الحريق في المباني، ولكن هذه المرة رفع رجال الإطفاء لافتات عليها عبارات الاحتفال بالفلانتين على زجاج مبنى المستشفى، فضلا عن مداعبة الأطفال بالحركات الطريفة.

SHARING SOME LOVE: Firefighters dropped in to give patients at this Florida children's hospital a very sweet Valentine's Day surprise. https://t.co/G1G8Lbt4FE pic.twitter.com/V5rFlQvI44