ديلى ميل تنتقد العلاجات الوهمية لفيروس كورونا بالسحر والشعوذة

كتبت أمل علام

حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من الإعلانات عبر الإنترنت والتى تروج لعلاجات وهمية لفيروس كورونا، حيث يتقاضى "المعالجون" عبر الإنترنت ما يصل إلى 80 جنيه إسترليني لحماية الأشخاص من الفيروس التاجى القاتل باستخدام "طاقة الشفاء" المزيفة و"الحيوية السحرية" بعد أن وصل عدد القتلى من العدوى إلى 1775 شخصا، تم إدراج "العلاجات" بالأسعار التى تتراوح من 4 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا عبر الإنترنت.

تحذيرات من بيع االعلاجات الوهمية عبر الانترنت

وأكدت الصحيفة، لا يوجد علاج معروف للفيروس التاجى ولا يوجد أحد محصن ضده، معظم الناس لديهم أعراض خفيفة فقط مثل الحمى أو السعال ثم الشفاء، وقد أصيب أكثر من 71000 شخص بالعدوى وتوفى 1775 شخصا.

وقالت الصحيفة، يحاول الأشخاص الذين يزعمون أنهم معالجين بيع علاجات وهمية لفيروس كورونا القاتل بسعر قد يصل لــ80 جنيه إسترلينى عبر الإنترنت، يحاول المستخدمون فى أحد الأسواق عبر الإنترنت الاستفادة من الأزمة التى تركت الحكومات فى جميع أنحاء العالم فى حالة تأهب قصوى، يدعى البائعين بأنهم قادرون على علاج الفيروس أو الحماية ضده باستخدام "طاقة الشفاء"، و"مبادئ السحر".

بيع الوهم بسبب فيروس كورونا

وقالت الصحيفة ، لا يوجد علاج معروف للفيروس، ومعظم المرضى الذين أصيبوا بالأعراض الخفيفة يتعافون في غضون أسبوعين دون الحاجة إلى علاج طبي، أولئك الذين يصابون بأمراض أكثر خطورة في رئتهم، مثل الالتهاب الرئوي، يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة لإيقاف مرضهم القاتل، تم تسجيل أكثر من 71 الف حالة من حالات فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم ، وتوفي ما يقرب من 1800 مريض، هناك قائمة واحدة، أطلق عليها اسم "الحماية القوية" وهي مدرجة بـ 40.24 جنيه إسترليني ، تحمل عنوان "سوف أقوم بتعزيز جهاز المناعة وحمايتك من فيروس كورونا".



اعلانات بيع العلاجات الوهمية عبر الانترنت

وأشارت الصحيفة أن هناك إعلانا آخر عبر الإنترنت يقول "اسرع! فيروس كورونا فى كل مكان! سأقوم بتعزيز نظام المناعة لديك وحمايتك من فيروس كورونا، ويضيف: "إذا كنت مصاب بالتهاب، فأنت بحاجة إلى علاج الفيروس التاجى على الفور، كما تدعى أن لديها أكثر من 15 عامًا من الخبرة فى الشفاء السحرى الحيوى، وهى ممارسة لا يوجد لها تفسير واضح، مضيفة، تتكلف تعويذة العلاج 20 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا إذا اعترف العميل بالفعل بالعدوى بفيروس كورونا.

عثر موقع MailOnline على الإعلانات بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضى من انتشار الادعاءات الزائفة حول علاج فيروس كورونا على الإنترنت، حيث حذرت هيئة الصحة العالمية، من مجموعة من الأشياء التى زعمت أنها زائفة للحماية من فيروس كورونا، وهى تشمل: مجففات اليد، ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية، والثومن وزيت السمسم، ورش الكحول على جسمك، واللقاحات الالتهابية، ورذاذ الأنف الملحى، وغسول الفم.

علاجات وهمية لفيروس كورونا

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال: "لقد حان الوقت للحقائق وليس الخوف".، مؤكدا أنه لا يمكن حاليًا علاج فيروس كورونا SARS-CoV-2 من خلال العلاجات الحالية، فعلى الجسم ببساطة محاربة العدوى نفسها، ومع ذلك، يحاول العلماء فى جميع أنحاء العالم إيجاد طرق للتخلص من العدوى. ويحاول الخبراء جاهدين إيجاد لقاح.

وقالت الصحيفة، أن أفضل طريقة لحماية الأشخاص المعرضين للخطر هى تجنب الأشخاص الذين قد يصابون بالمرض، واستخدام منديل عند السعال أو العطس، ويمارسون نظافة الأيدى الجيدة.

وأضافت الصحيفة هناك قائمة أخرى تدعى بأنها تستطيع بث "موجات الشفاء العددية" لتعزيز نظام المناعة لدى المشترى وشفاء فيروس كورونا، تتوفر خدمة أساسية أو قياسية أو متميزة بأسعار 16.10 جنيهًا إسترلينيًا أو 20.12 جنيهًا إسترلينيًا أو 24.14 جنيهًا إسترلينيًا.

يقول إعلان: " آخر أنا قادر على إنتاج ترددات الشفاء العددية المدمجة مع رمز المعلومات لتنشيط وإعادة بناء نظام المناعة الخاص بك، باستخدام صورة واسم الشخص وعنوانه، يزعم أنه قادر على إيقاف طفرة فيروس كورونا و"تحييد فيروس كورونا".، كما ادعى مستخدم آخر بأنه يحمل "شهادات إسلامية" من القرآن الكريم ووعد بعلاج فيروس كورونا بالقرآن الكريم.، لقد كتب: "تحدثوا معى وسأقدم لكم دعاءً إسلاميًا لمشاكلك، أنا طالب فى القرآن".

تأتى القوائم غير العادية بعد أن كشفت MailOnline الشهر الماضى أن "السحرة" الذين يعترفون بأنفسهم كانوا يحاولون توجيه الاتهام إلى مدمنى الكحول الضعفاء بسبب "تعويذاتهم" لعلاج إدمانهم، تم العثور مقدمى العلاجات الوهمية لمدمنى الكحول من جميع أنحاء العالم، وصف أحدهم نفسه بأنه يقدم" تعويذة ذات خبرة كبيرة" و"احترافية"، يمكن أن "تجلب النتائج بسرعة كبيرة" لوقف إدمان الكحول.

اعلانات بيع الوهم

تبلغ تكلفة خدمة البائع الأوغندي المتميزة، والتي وعدت العملاء بثلاثة سحرة، تقديم موجة فائقة القوة ، تبلغ تكلفتها 519.10 جنيه إسترليني، ادعت في نشرها: "كانت أمي الراحلة ساحرة قوية جدًا وعلمتني كيفية أداء تعويذات السحر الإفريقي القوية".، لكن خبير إدمان بارز انتقد القوائم قائلاً "إنهم يستغلون المرضى المعرضين للخطر وهم يائسون في العلاج".

وقال إيان هاميلتون، وهو محاضر كبير في الإدمان في جامعة يورك ، لـ MailOnline ، هذا النوع من القوائم يهتم بشكل واضح بالأشخاص الذين هم في أشد يأسهم ويعطون كذباً الأمل عندما يشعرون بأكثر تشاؤمهم حول قدرتهم على الخروج من علاقتهم الإشكالية بالكحول.

ما يجعل هذه المواقع جذابة هو أن الناس يمكنهم التفاعل مع هؤلاء "المتخصصين" ، من المحتمل أن يكون هذا مغرًا بسبب وصمة العار والخزي التي يعاني منها العديد من الأشخاص الذين يعانون من تجربة إدمان الكحول.