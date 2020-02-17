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جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب أدوات ومستحضرات تجميل.. صور

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:59 م
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب أدوات ومستحضرات تجميل.. صور مستحضرات تجميل
أسوان – عبد الله صلاح– صلاح المسن

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تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناءا على مذكرة سرية مقدمة من أحمد عمران بمكافحة التهرب الجمركي وأحمد يحيى بالأمن الجمركي والنقيب محمد عماد رئيس مباحث قسطل، مفادها اعتزام للراكبة م. ش . أ سودانية الجنسية القادمة من السودان، تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل.

وبالعرض علي سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من: محمود بدوى ومفضل محمد ومحمود أبو النصر ومحمد محمود مأمورى الحركة ومينا ناجي مأمور التعريفة، بحضور أحمد يحيى بالأمن الجمركي لتفتيش الراكب، فتبين وجود 1700 قلم روج و200 علبة ماكياج و 240 مظلل عيون و 12 علبة كريم مرطب داخل حقائبها الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 80 ألف و 320 جنيه.

وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 4 لسنة 2020، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.

وكان رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوى أحمد مدير الجمرك، تمكنوا من ضبط محاولتى تهريب كميه من المشغولات الفضية والنقد المصرى بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80لسنه2002 وتعديلاته ولوائحه وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون رقم 68لسنه 1976بشان الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته وقانون رقم 111لسنه 1980بشان ضريبة الدمغة وتعديلاته ولوائحه وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .


 

 


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