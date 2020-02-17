تنفيذ 3 مشروعات لتنمية قرية القلمون بتكلفة 9.3 مليون جنيه بالوادى الجديد

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ 3 مشروعات تنموية وخدمية بقرية القلمون بتكلفة 9 مليون و300 ألف جنيه حيث أكد اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، الانتهاء من مشروع إنشاء مدرسة القلمون الثانوية بتكلفة 7 مليون و200 الف جنيه، وستدخل الخدمة مباشرة عقب الانتهاء من توصيل خدمة الانترنت لها خلال اليومين المقبلين.

أضاف الفحام، أنه جرى الانتهاء من مشروع مبنى رئاسة الوحدة الملحية لقرية القلمون على مساحة 470 مترًا مربعاً، بتكلفة مليون و100 الف جنيه، وسيجرى افتتاح مبنى رئاسة الوحدة الملحية للقرية فى شهر أبريل المقبل، كما أنه جارى حاليًا تطوير مكتب بريد قرية القلمون بتكلفة مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة البريدية المقدمة لجماهير القرية، وستنتهى أعمال التطوير خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان رئيس مركز الداخلة أعلن الأحد الماضى، عن تخصيص 20 مليون و 737 الف جنيه، لتنمية ورفع كفاءة مرافق ومنازل قرية " الصحوة، مؤكدا على تخصيص 2.5 مليون جينه لرف قدرة محطة تنقية مياه الشرب بالقرية، و إنشاء وحدة صحية بتكلفة 15.5 مليون جنيه، و2.7 مليون جنيه لتوصيل مرفق الصرف الصحى بالقرية، و 37 الف جنيه لترميم منازل بالقرية.

أضاف، أنه جرى طرح مشروعات المرافق بالقرية، وجارى تنفيذها بمعرفة شركات المقاولات، وجارى ضمن مشروع تنمية القرية رفع كفاءة 16 منزلاً بالقرية، ضمن المبادرة، حيث جارى تركيب أسقف ودروات مياه لهذه المنازل، إضافة الى صرف 2 جهاز تعويض لحالات مرضية بالقرية.

ولفت إلى أن مشروع تنمية ورفع كفاءة مرافق القرية وإنشاء الوحدة الصحية بها سينتهى فى نهاية يونيو المقبل، على أن يتواصل تنفيذ المبادرة فى القرى الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة.