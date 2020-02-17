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تقرير: تركيا أدخلت صواريخ كتف مضادة للطائرات شمال سوريا

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:47 م
تقرير: تركيا أدخلت صواريخ كتف مضادة للطائرات شمال سوريا الجيش السورى
كتب: أحمد جمعة

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قال موقع "إسرائيل ديفينس" إن الروس يتهمون الأتراك بإدخال أسلحة مضادة للطائرات، وهذا فى أعقاب تقارير حادثين إسقاط طائرات للجيش السورى.

وأكد الموقع أن الطائرة السورية التى تم إسقاطها شمال سوريا بالقرب من حصن تركى أثارت مخاوف أن تركيا قد "كسرت كل القواعد" أمام سوريا وروسيا وقامت بإدخال صواريخ كتف مضادة للطائرات لنظام الأسلحة، موضحا أن الحديث عن حادثتين قد حدثوا فى الأيام الأخيرة الماضية.

وأشار الموقع إلى أن وكالة الأنباء السورية "سانا" زعمت أن الطائرة قد سقطت بالقرب من بلدة أورم الكبرى، والتي يعمل فيها القوات المتمردة المدعومة من تركيا، ولكنها لم تذكر من يقف وراء الحادث.

ووفقا لما نشر فى France24 فإن الحادث وقع بعد ثلاث أيام فقط من اسقاط المروحية العسكرية السورية الأخرى فوق ادلب، وقتل على الأقل رجال الطاقم الثلاثة وقد اعترفت أنقرة بالحادث إلا أنها لم تتولى أى مسؤلية عنه.

فيما أصدرت دمشق بيانا اتهمت فيه تركيا بإدخال وسائل مضادة للطائرات للمنطقة منها صواريخ كتف القادرة علي الوصول إلى مئات الأمتار أو بضعة الكيلومترات وتهدد وسائل الطيران التى تحلق على ارتفاعات منخفضة مثل المروحيات أو الطائرات بدون طيار.


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