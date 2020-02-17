سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف علي إجراءات محافظ بني سويف لتحسين منظومة الإعلانات وزيادة الموارد

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:54 م
تعرف علي إجراءات محافظ بني سويف لتحسين منظومة الإعلانات وزيادة الموارد محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإعداد كتاب دوري يتم  تعميمه على مستوى الوحدات المحلية و يحتوي على تحديد وواضح لمفهوم الإعلانات وأنواعها والإجراءات المطلوبة للإعلان،وذلك طبقا  للقانون.

جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم الإثنين  باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة لمناقشة جدول الأعمال،وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، بلال حبش نائب محافظ بني سويف،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري الشؤون القانونية،والشؤون المالية،والمتابعة  والطرق والمكتب الفني ،والإعلانات ، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة.

  وأكد محافظ بني سويف على أنه لابديل عن تحسين منظومة الإعلانات وتعظيم عوائدها التي تصب في موارد الدولة وتعد إحدى المقومات الهامة  لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، فى ظل سعي  الدولة  لتنفيذ عملية التنمية الشاملة، والتى يعتبر تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات أحد أهم عناصره، مطالبا بسرعة توفير حصر دقيق لعدد ونوع الإعلانات الموجودة على أرض الواقع بكل مركز ومدينة سواء المرخصة أو غير المرخصة التي تتوافر فيها شروط التراخيص مع تحديد دقيق لمواقع تلك الإعلانات

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الهدف من تطوير وتحسين المنظومة ليس فقد العائد المادي الذي يدخل صندوق المحافظة لعمل مشروعات خدمية للنفع العام، بل تشمل أيضا  تنظيم المنظومة ومواجهة العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري ،ومحاربة فوضى الإعلانات غير الدقيقة والمغلوطة التي تضلل المواطنين بشأن بعض الموضوعات أو الخدمات أو المنتجات.

 و أصدر محافظ بني سويف تعليماته خلال الإجتماع بتقديم طلبات الإعلانات بالمراكز التكنولوجية والتي تم تطويرها ويجري تشغيلها تجريبيا، تمهيدا لإفتتاح المشروع في مراكز المحافظة السبعة بجانب المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة،ضمن خطة الدولة الجاري تنفيذها لحوكمة الخدمات ،ودعم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام من خلال فصل متلقي الخدمة عن مؤديها، إذ تؤدى الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مطالبا بأن يتم عرض الطلبات المقدمة عن طريق المراكز التكنولوجية إلى اللجنة العليا للبت فيها حسب القانون.

 

كما شدد محافظ بني سويف على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كافة الإعلانات المخالفة على الأملاك الخاصة بالشوارع العامة والميادين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوقيع الغرامة أو الإجراء القانوني المناسب ضد من يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بني سويف

منظومه الاعلانات

الشكل الحضاري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة