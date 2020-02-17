تعرف على خطة محاربة الجزارين غير المعتمدين من الطب البيطرى بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور حامد الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية أطلقت مبادرة جديدة لمحاربة الجزارين غير المعتمدين من الطب البيطري، بناء على تعليمات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحصول المواطن الإسمعلاوي على لحوم طازجة، وذات جودة عالية، وخالية من الأمراض، وصالحة للاستهلاك الآدمي، من خلال تعريف المواطن بأسماء الجزارين أصحاب الذبائح المعتمدة بالإشراف البيطري، والذين يقومون بذبح حيواناتهم داخل المجازر الحكومية "المجزر الآلى للإسماعيلية بأبو خليفة".

وتابع الدكتور حامد الأقنص، مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، سوف تقوم كل يوم بنشر أسماء الجزارين الذين ذبحوا حيواناتهم داخل المجازر الحكومية حتى يتسنى للمواطن الذهاب إلى المحلات أصحاب اللحوم الجيدة كاملة القيمة الغذائية المذبوحة داخل المجازر الحكومية، منعًا من شراء لحوم من جزارين غير المعتمدين من الطب البيطري.

وأكد مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن ما يتم داخل المجازر الحكومية، كما يتم الكشف على الحيوان قبل الذبح لاكتشاف أية أمراض، ويتم الكشف على الذبيحة ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام أي جزء من الذبيحة غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال أطباء بيطريين متخصصين .

وأشار "الأقنص" إلى أنه جرى الانتهاء من تحصين 55 ألف رأس ماشية بنسبة 100% في المراكز والقرى التابعة للمحافظة، في الحملة القومية ضد مرض حمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية خالية تمامًا من مرض أنفلونزا الطيور أو أي أمراض وبائية، بسبب المتابعة والتحصين المستمر للحيوانات والطيور في المزارع والقرى الريفية فى جميع أنحاء المحافظة، مضيفًا أنه المديرية تقوم خلال هذه الفترة بحملة لتحصين المواشي والأغنام والتى تستهدف 70 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلدي العقدي والجدري.