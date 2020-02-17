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تراجع أسهم اليابان لأدنى مستوى في أسبوع ونصف بفعل انكماش الاقتصاد

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:12 ص
تراجع أسهم اليابان لأدنى مستوى في أسبوع ونصف بفعل انكماش الاقتصاد اسهم اليابان
رويترز

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تراجعت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع ونصف اليوم الاثنين، متأثرة بانكماش اقتصادي أسوأ من المتوقع لربع السنة المنتهي في ديسمبر، في حين واصلت المخاوف حيال أثر تفشي الفيروس التاجي على الشركات النيل من السوق.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.7 % إلى 23523.24 نقطة، في أدنى إغلاق له منذ الخامس من فبراير، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.9 % إلى 1687.77 نقطة، في أدنى مستوى له خلال أسبوع ونصف أيضا.

وتراجعت جميع قطاعات بورصة طوكيو إلا اثنين، مع تكبد مؤشرات النقل الجوي والأغذية ومنتجات المعادن أشد الخسائر.

انكمش اقتصاد اليابان 6.3 % على أساس سنوي بين أكتوبر وديسمبر، حسبما أظهرته البيانات اليوم، في أسرع وتيرة تقلص خلال نحو ست سنوات مما يثير إمكانية العودة إلى الركود. كان متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 3.7 %.

وقال متعامل "كنا نعلم جميعا أن الأرقام ستكون سيئة، ومع ذلك فإن الأرقام الفعلية صادمة."

وتراجع سهم نيسان موتور 2.1 %إلى أقل سعر له فيما يقرب من 11 عاما، بعد أن فقد 9.6 % يوم الجمعة، مع تكبد شريكتها الفرنسية رينو أول خسارة سنوية لها في عشر سنوات.


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