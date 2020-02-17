تحرير 77 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز والت أسفرت الحملة عن تحرير 77قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 28محضرا لاصحاب المخابز لمخالفة المواصفات،24محضر لاصحاب المستودعات،18محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية ،وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية،والمقدم أيمن رزق رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه يتم تحرير ممايقرب 2500 مخالفة تموينية شهرية وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ،ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم .

وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.

وكانت مديرية التموين قد شنت حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة خلال الفترة من 3 وحتي 9 يناير الحالي، أسفرت عن تحرير491 محضر تمويني تنوع بين 158 محضر مخالفات مخابز لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وتجميع الدقيق البلدي لبيعه بالسوق السوداء، و192 محضر لمحطات ومستودعات المواد البترولية وكذا 141 محضر للمحلات التجارية والأسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأشار وكيل وزارة التموين بانه تم ضبط 56 شكارة دقيق بلدي استخراج 82% مخصص لإنتاج المخابز البلدية بمراكز الباجور وشبين الكوم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء والتربح.

وقد أكد المحافظ علي أتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان جودة الرغيف المدعم والتأكيد علي إتباع كافة إجراءات السلامة حفاظًا علي صحة المواطنين.

وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.