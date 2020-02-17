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بومبيو يعرب عن رغبة واشنطن فى تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:00 م
بومبيو يعرب عن رغبة واشنطن فى تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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أعرب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن رغبة واشنطن فى تعزيز شراكتها مع الدول الإفريقية ، مضيفا أن حماية الشفافية وحماية الخصوصيات يجب أن تراعى من أجل عمليات الاستثمار فى العمق الأفريقى ، وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأنجولى أوردته قناة "الحرة" الامريكية ـ إن الولايات المتحدة الأمريكية تأتى إلى أنجولا ومعها استثمارات ، تعمل لصالح كلا من الشعب والشركات الانجولية، مضيفا أن واشنطن لا تفرض شروطا لا يمكن للدول أن تتحملها .
 
وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، أن الولايات المتحدة ملتزمة بنظافة الأداء المصرفى، و بإعادة أى أموال نهبت من الشعب إلى مصدرها الرئيسى .
 
وكان مايكل بومبيو، قد أعلن فى وقت سابق إن الإدارة الأمريكية خصصت 100 مليون دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا.
 
وأضاف - خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة السنغالية مساء الأحد - "نحن جميعا بحاجة إلى أن ندرك طبيعة المشكلة، ليس لدى كل البلدان بنية تحتية صحية جيدة، ونحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا للحد من المخاطر التى لا توجد فيها بنية تحتية صحية كافية، والإدارة الأمريكية خصصت 100 مليون دولار لمكافحة الوباء، ونحن على استعداد لفعل كل ما هو ضرورى للحد من الخطر على السكان المعرضين للخطر".
 
ووصف الوزير الأمريكى السنغال بالحليف المخلص والاستراتيجي، مضيفا "نحن هنا لمساعدة السنغال الشريك الممتاز للولايات المتحدة فى إفريقيا، بالنسبة لنا، تعد السنغال ملاذا للديمقراطية والأمن فى أفريقيا"، متابعا "نحن نعول على هذا البلد وشعبه لمساعدتنا فى تعزيز هذين الجانبين".
 

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