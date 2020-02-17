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بومبيو: واشنطن خصصت 100 مليون دولار لمكافحة وباء فيروس "كورونا"

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:00 ص
بومبيو: واشنطن خصصت 100 مليون دولار لمكافحة وباء فيروس "كورونا" مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
دكار أ ش أ

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قال رئيس الدبلوماسية الأمريكية، مايكل بومبيو إن الإدارة الأمريكية خصصت 100 مليون دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأضاف - خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة السنغالية مساء الأحد - "نحن جميعا بحاجة إلى أن ندرك طبيعة المشكلة، ليس لدى كل البلدان بنية تحتية صحية جيدة، ونحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا للحد من المخاطر التى لا توجد فيها بنية تحتية صحية كافية، والإدارة الأمريكية خصصت 100 مليون دولار لمكافحة الوباء، ونحن على استعداد لفعل كل ما هو ضرورى للحد من الخطر على السكان المعرضين للخطر".

ووصف الوزير الأمريكى السنغال بالحليف المخلص والاستراتيجي، مضيفا "نحن هنا لمساعدة السنغال الشريك الممتاز للولايات المتحدة فى إفريقيا، بالنسبة لنا، تعد السنغال ملاذا للديمقراطية والأمن فى أفريقيا"، متابعا "نحن نعول على هذا البلد وشعبه لمساعدتنا فى تعزيز هذين الجانبين".

وأشاد بومبيو بجهود السنغال لمعالجة وفيات الأطفال، مشيرًا إلى أن الوكالات الأمريكية ستواصل العمل مع السلطات السنغالية لمواجهة التحديات الصحية الأخرى.

وسيتوجه وزير الخارجية الامريكى إلى أنغولا حيث سيستقبله الرئيس جواو لورنسو، كما سيلتقى مع ممثلين من عالم الأعمال فى هذه الدولة النفطية.

 


بومبيو

واشنطن

100 مليون دولار

وباء فيروس كورونا

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