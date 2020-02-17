بورصة قطر حمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها الاتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% خاسرة 39.64 نقطة، لتغلق عند مستوى 9709.10 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 86.7 مليون سهم بقيمة 196.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 5733 صفقة، وارتفع 22 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.33%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.18%، فقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة أعمال، بأنه تقرر عن عقد المؤتمر الهاتفي لعلاقات المستثمرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر.

كما أعلنت السلام العالمية للاستثمار المحدودة، بأنه تقرر عن عقد المؤتمر الهاتفي لعلاقات المستثمرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وذلك يوم 20 فبراير، في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر.

فيما أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي عقدت يوم الأحد الموافق 16 فبراير

الساعة 4:30 عصراً، وتمت المصادقة على جدول الأعمال التالي:

البنــد الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والخطة المستقبليّة.

البنــد الثـاني: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

البنـد الثـالث: سماع تقرير مدقّقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليـه.

البنـد الرابع: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليـه وعلى تعديل حسابات وميزانيات السنوات السابقة.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين.

البنـد السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

البنـد السابع: مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصديق عليـه.

الثامن: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

البنـد التاسع: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات المقبلة (2020 – 2220)، وعليه، تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العامة المذكورة أعلاه.

تمت الموافقة على تعيين مكتب ديلويت أند توش كمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.