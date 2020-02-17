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بعد عقر 14 مواطنا.. "بيطرى المنيا" تشن حملة لمواجهة الكلاب الضالة بالشوارع

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:34 م
بعد عقر 14 مواطنا.. "بيطرى المنيا" تشن حملة لمواجهة الكلاب الضالة بالشوارع كلاب ضاله-ارشيفية
المنيا – فريق المحافظات

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نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملة مكبرة، للقضاء على الكلاب الضالة بشوارع مركز ملوى، جاء ذلك عقب تلقى المديرية عدة بلاغات، تفيد بعقر أحد الكلاب الضالة لـ14 من الأهالى.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى، إن الحملة تستمر على مدار 3 أيام، بالتعاون مع شرطه المرافق، وقد أسفرت في اليوم الأول عن إعدام 30 كلبا ضالا في المنطقة التي تم تلقي البلاغات عنها .

وأضاف الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم عمل لجنة إعدام كلاب ضالة بمحيط منطقة العقر، تحسبا لوجود أي حيوانات أخري مخالطة للحيوان العاقر، متابعا أنه يتم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، للتخلص من الكلاب بعد إعدامها بالطرق الصحية التي لا تضر البيئة ولا تضر بصحة المواطنين .

يذكر أن النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب، حمل الحكومة مسئولية انتشار الكلاب الضالة في الشوارع التي تصل عددها إلي أكثر من 8 ملايين كلب ضال حسب آخر إحصائيات أفاد بها المسؤولين، متابعاً: رغم وعود الوزراء بإيجاد حلول عاجلة لهذا الأمر خلال جلسة موسعه عقدت بلجنة الإدارة المحلية فى حضور الوزراء والمحافظين، لم يتم أى شيء على أرض الواقع.

وأضاف النائب غريب حسان خلال جلسة عامة لمجلس النواب الأسبوع الماضى، أن انتشار الكلاب الضالة كارثة فى مصر كلها، وتنتشر كـ"الذباب"، مضيفاً: "هناك من يدافعون عن حقوق الحيوان، ولكن ماذا عن الـ100 ألف مواطن الذين تعرضوا للعض من الكلاب الضالة، إنني أحمل المسئولية للحكومة في تعرض المواطنين للعض، أولادنا بتموت.

وتابع النائب غريب حسان عضو مجلس النواب: "الكلاب تنتشر في كل مكان بجوار مجلس الشعب والوزارات".


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