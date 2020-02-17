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انكماش اقتصاد اليابان 6.3% فى الربع الرابع.. وأكبر هبوط منذ 2014

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:15 ص
انكماش اقتصاد اليابان 6.3% فى الربع الرابع.. وأكبر هبوط منذ 2014 صادرات
رويترز

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أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين، انكماش اقتصاد اليابان 6.3% على أساس سنوي في أكتوبر إلى ديسمبر، في أسرع وتيرة تقلص منذ الربع الثاني من 2014.

القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع أسوأ كثيرا من متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والذي كان لانكماش 3.7%، ويأتي عقب نمو معدل 0.5% في يوليو إلى سبتمبر.

ومقارنة مع الربع السابق، انكمش الناتج الإجمالي 1.6%، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 0.9%، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

وتراجع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 2.9% وانخفض الإنفاق الرأسمالي 3.7%، في حين نزلت الصادرات 0.1%.

 

 


اقتصاد اليابان

اليابان

الصادرات

الإنفاق الرأسمالي

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