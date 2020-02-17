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اليمن: مقتل 18 عنصراً حوثياً أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش بالجوف

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:00 ص
اليمن: مقتل 18 عنصراً حوثياً أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش بالجوف عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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قتل الجيش اليمنى أكثر من 18 عنصراً حوثياً وأصيب آخرون بجروح مختلفة، الأحد، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى "إن قوات الجيش اليمنى فى سلسلة جبال جرشب تصدت هجوماً لمجاميع من مليشيات الحوثى التى حاولت التسلل إلى مواقع الجيش".

فى سياق متصل، شن الجيش اليمني، هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الحوثية بمحافظة صعدة، بمساندة مروحيات ومدفعية تحالف دعم الشرعية.

وقال قائد لواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيا فى تخوم جبل العقيم المطل على جبال (المسطبه والمروي) وتدمير آليات عسكرية تابعة للمليشيا.

وأضاف العجابى أن طيران التحالف العربى استهدف تعزيزات للميليشيا الإرهابية القادمة من مديرية الظاهر، وأسفر عن تدمير عربتين وقتل جميع من كانوا عليها".

 


اليمن

أخبار اليمن مقتل 18 عنصراً حوثياً

مواقع الجيش

الجوف

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