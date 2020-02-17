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الهند تعلن إرسال إمدادت طبية لمساعدة الصين على محاربة كورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:20 م
الهند تعلن إرسال إمدادت طبية لمساعدة الصين على محاربة كورونا الفريق الطبى لمكافحة كورونا
نيودلهى(أ ش أ)

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أعلنت الهند إرسال إمدادات طبية إلى الصين بحلول نهاية الأسبوع الجارى، لمساعدتها على محاربة تفشى فيروس كورونا، وأوضحت السفارة الهندية لدى الصين -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الاثنين، أن الطائرة التي ستنقل الإمدادات الطبية ستحمل في طريقها للعودة مواطنين هنود من مدينة "ووهان" الصينية إلى بلادهم.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الفيروس حالة طوارئ عالمية، كما أعلنت "كوفيد-19" اسمًا رسميًا له، وتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في الصين وجميع أنحاء العالم .

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 70635، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة.
 

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة في مقاطعة هوبي (مركز تفشي الفيروس وسط الصين) و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانغدونغ.
 

وأضافت اللجنة أن 10844 حالة تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات، فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة بـ628 ليصل إلى 10644 حالة، بينما تم تعقب 546 ألفا و 16 شخصا كانوا على اتصال وثيق بمرضى مصابين منهم 150 ألفا و 539 لايزالوا تحت الملاحظة الطبية.
وبنهاية يوم أمس، تم تسجيل 57 حالة إصابة بما فيها وفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و 10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و20 حالة في تايوان، فيما غادر المستشفيات مريضان في هونج كونج، وخمسة مرضى في ماكاو واثنان في تايوان بعد تماثلهم للشفاء.
 

وأوضحت اللجنة أن مقاطعة هوبي شهدت خروج 1016 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في المقاطعة إلى 6639 حالة.
 

وأشارت اللجنة إلى انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة اليومية بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي لليوم الـ 13 على التوالي، حيث تم تسجيل 115 حالة مؤكدة جديدة مقارنة بـ 890 حالة جديدة تم تسجيلها في 3 فبراير الجاري.
 


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فيروس كورونا

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