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الملك سلمان بن عبد العزيز يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس أريتريا

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:57 م
الملك سلمان بن عبد العزيز يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس أريتريا ملك السعودية ورئيس إريتريا
وكالات

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا، وتم خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأحداث فى القرن الأفريقى والمنطقة.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية،  تم خلال جلسة المباحثات التأكيد على أهمية ودور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن فى تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.

حضر المباحثات، صاحب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - الوزير المرافق -، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي.

كما حضرها من الجانب الأريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار الرئيس يماني قبراب، و مدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال فى سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.


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