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"المصرية للاتصالات" تقدم خدمات الاتصالات المتكاملة لـ"عامر جروب" و"بورتو جروب"

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:21 ص
"المصرية للاتصالات" تقدم خدمات الاتصالات المتكاملة لـ"عامر جروب" و"بورتو جروب" المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

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وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركتي عامر جروب و بورتو جروب اتفاقيتي تعاون لتوفير حلول الاتصالات المتكاملة للمشروعات المملوكة للمجموعتين  وإتاحة تلك الخدمات وفقا لأحدث التقنيات العالمية والمتمثلة في كابلات الآلياف الضوئية إلى الوحدات السكنية FTTH وكذلك خدمات الـ Triple Play (التليفون – الانترنت-IPTV) وإتاحة نقاط خدمة للإنترنت اللاسلكي Wi-Fi بالأماكن الهامة داخل المشاريع.
 
وقام بتوقيع الاتفاقيات، المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، والدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب.
 
وبموجب هذه الاتفاقيات، تقوم المصرية للاتصالات بتوصيل شبكات الاتصالات المتطورة داخل المشروعات المملوكة للمجموعتين بما يؤهلهما في استقبال أحدث التقنيات الرقمية، وتقديم حزمة متنوعة من الحلول وخدمات الاتصالات.
 
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذه الشراكة تأتى استكمالا لسلسة الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مع كبرى مطوري العقارات في مصر بما يؤكد على مدى ثقتهم في امكانيات وخبرات المصرية للاتصالات. 
 
وأضاف بالقول:" ترتكز رؤية واستراتيجية المصرية للاتصالات على تقديم أحدث التقنيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعملائها اعتمادا على البنية التحتية الضخمة والمتطورة التي تمتلكها المصرية للاتصالات، وتقديم قيمة مضافة مبتكرة لضمان توفير مستوى جديد لخدمات الاتصالات يتواكب مع احتياجات عملائنا. ونتطلع عبر هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إحداث إضافة حقيقية لخدمات الاتصالات داخل مشروعات عامر جروب وبورتو جروب".
 
وقال الدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب: "أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الشركة في شراكة الكيانات الإقتصادية الكبيرة لتقديم خدمات متميزة لعملاء عامر جروب و هذه الاتفاقية تأتي لتتوافق مع فكر ورؤية عامر جروب المبتكرة وحرصها على تقديم المشروعات السكنية والسياحية الجديدة في السوق المصري وفقا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية."
 
وقال الدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب: "إن المجموعة تضع في مقدمة أولوياتها توفير منظومة عقارية متكاملة نسعى دوما لتطويرها وتنميتها لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات عملائنا وتوفير تجربة حياتية متميزة ومتكاملة لهم. ومن ثم، جاء اختيارنا لشركة المصرية للاتصالات لتكون المشغل الأمثل لتقديم حلول وخدمات الاتصالات داخل المشروعات المملوكة للمجموعة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا الذين أصبح لديهم طموحات متزايدة من خدمات الاتصالات المتطورة، بما يمثل إضافة جديدة للمشروعات التي تنفذها المجموعة من حيث توفير أعلى مستوى من الكفاءة وأحدث التطبيقات التكنولوجية في ظل توسعات الشركة الحالية بإنشاء عدد من المشروعات في عدد كبير من المناطق."
المصرية للاتصالات وعامر جروب يوقعان شراكة لتوصيل الفايبر
المصرية للاتصالات وعامر جروب يوقعان شراكة لتوصيل الفايبر

توقيع الشراكة
توقيع الشراكة

جانب من الاتفاق
جانب من الاتفاق

قيادات الشركتين
قيادات الشركتين

 


المصرية للاتصالات

عامر جروب

بورتو جروب

الفايبر

عادل حامد

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